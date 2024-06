První zásilka munice z české iniciativy dorazila na Ukrajinu

Vláda bližší podrobnosti o původu munice zveřejňovat nechce, protože podle Černochové dané země mají „politiku všech azimutů“ a nechtějí se stavět na jednu, nebo druhou stranu. Opozice vládu kritizuje za to, že není jasné, kolik na iniciativu přispěje Česká republika. Zpochybňuje i kvalitu munice.

Fiala koncem května řekl, že na iniciativu dosud přispělo 15 zemí EU a Severoatlantické aliance (NATO) přes 1,6 miliardy eur (39,5 miliardy korun). Memoranda s Českem podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) podepsalo k druhé polovině června 18 zemí, naposledy Island. Ukrajina by měla podle prohlášení vládních politiků dostat do konce roku asi půl milionu kusů munice, další zásilky mají dorazit v červenci.

Černochová doufá, že se dodávky na bojišti projeví. „Uděláme pro to maximum možného, aby to tak bylo. Ale tu munici budou mít v ruce Ukrajinci a bude samozřejmě záležet na jejich taktice, na jejich vojenském postupu, jaký oni zvolí. My jim můžeme poskytovat podporu právě v podobě vojenského materiálu,“ sdělila ministryně.