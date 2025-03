Preference ANO podle Kantaru rostou. Ztrácejí SPOLU, Piráti i Motoristé

Podle únorového volebního modelu agentury Kantar CZ by hnutí ANO získalo 37,5 procenta hlasů, pokračuje tak jeho mírný rostoucí trend. Druhá by skončila koalice SPOLU se 17,5 procenta, následuje STAN se ziskem 12,5 procenta. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD se shodným ziskem 6,5 procenta a také Motoristé, jimž model přisoudil šestiprocentní zisk. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.