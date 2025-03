Reportéři ČT: Stát přišel o desítky milionů, k chybám se nikdo nehlásí

Teď už to jasné je. „Je to čistokrevně frustrující, protože už to nemá s těmi původními restitucemi vůbec žádnou spojitost,“ konstatoval pro ČT advokát Adam Rakovský, který zastupuje Státní pozemkový úřad.

Velký rybník na Rakovnicku a pozemky v Náchodě. Co mají společného? Stát se jich levně zbavil a pak je draho vykoupil zpět. Na podezřelou transakci týkající se rybníku, který původně vysoudili restituenti, už upozornili Reportéři ČT více než před rokem. V té chvíli ještě nebylo jasné, zdali stát vodní plochu koupil zpět.

Šťovíček firmu Statek Velká Chuchle – rybářství v minulosti prokazatelně spoluvlastnil a zastupuje ji jako advokát v mnoha případech. „Doktor Šťovíček se jako státní úředník angažoval v oblasti pozemků a nemovitostí. Rozhodně to vzbuzuje podezření na to, že on nějakým způsobem tyto své informace využívá,“ uvedl pro ČT právník Kryštof Doležal z Transparency International.

Podezření zesiluje dokument z roku 2014, který Reportéři ČT nyní získali. Jde o materiál vydaný Šťovíčkovou nástupkyní Svatavou Maradovou. Vyplývá z něj, že Šťovíček coby tehdejší náměstek postupoval v rozporu se zájmy pozemkového úřadu. Nařídil totiž, aby se úřad ve sporech neodvolával. A tím nahrál protistraně.

„Ze strany pozemkového fondu České republiky nebylo podáváno odvolání, a to na základě rozhodnutí tehdejšího náměstka Petra Šťovíčka. Rozsudky se tak staly pravomocnými. Je tak na místě považovat i toto jednání za příčinu vzniku majetkové škody na straně poškozeného,“ stojí ve vyjádření Maradové.

„Role pana Šťovíčka spočívala v tom, že proti asi deseti soudním rozhodnutím nenechal podat úřad odvolání. To znamená, že soudy to nezkoumaly, ač by mohly, kdyby se úřad bránil,“ vysvětlil advokát Rakovský zastupující Státní pozemkový úřad.

Sám Šťovíček si žádný takový pokyn nevybavuje. „Obecně platilo, že pro takový postup existovalo doporučení právníků pozemkového fondu,“ kontroval.

„Takže dá se říct, že tato skupina restituentů byla rozhodnutím pana Šťovíčka zvýhodněna… na úkor jiných restituentů,“ doplnil Rakovský.