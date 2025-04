Členové WHO dosáhli předběžné dohody o řešení budoucích pandemií

Členové Světové zdravotnické organizace (WHO) dosáhli po třech letech diskusí předběžné dohody o způsobu řešení budoucích pandemií, řekla agentuře AFP spolupředsedkyně vyjednávacího orgánu, která je zároveň francouzskou velvyslankyní pro světové zdravotnictví, Anne-Claire Amprouová.

„V zásadě jsme se dohodli,“ sdělila Amprouová a dodala, že delegáti se znovu sejdou v úterý 15. dubna v Ženevě, aby text doladili. Text také musí schválit všechny členské země organizace na květnovém shromáždění.

O dohodě, která by mohla posílit spolupráci před pandemiemi, při nich i po nich, začaly členské země organizace jednat poté, co WHO přiznala selhání při pandemii nemoci covid-19. Podle původních plánů měly státy dosáhnout shody nad textem nové úmluvy loni v květnu.

„Je to velmi dobrý signál. Jste součástí neuvěřitelného příběhu, který vzniká,“ prohlásil generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.