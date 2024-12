Umělý, nebo přirozený? Pět let od startu pandemie nejsou jasné důkazy původu viru

Kaloni jsou něco jako netopýři, liší se od nich hlavně tím, že bývají zpravidla větší, v zimě nehibernují a neorientují se pomocí echolokace, ale zrakem. Naopak je s netopýry spojuje to, že žijí v obrovských koloniích v těsném kontaktu. A to je prostředí jako stvořené pro nejrůznější nakažlivé choroby, zejména ty respirační, ale i parazitické: když od sebe dělí zvířata jen pár centimetrů, mohou se viry, bakterie nebo plísně šířit mnohem snadněji.

Vším výše popsaným se snižuje pravděpodobnost hypotézy, že virus vznikl uměle: kdyby to byla pravda, pak by ho museli nezávisle na sobě na trh přinést nejméně dva nakažení lidé. Aby se v době, kdy byla infikovaná jen hrstka pacientů, dostali na trh rovnou dva zaměstnanci jedné laboratoře, není příliš pravděpodobné – ale ani vyloučené.

Právě DNA všech těchto tvorů totiž byla v tržnici nalezena nejblíže míst, kde se podařilo odhalit i vzorky RNA viru SARS-Cov-2. Pozoruhodné je, a je to také jeden z nejsilnějších argumentů pro přirozený původ nemoci, že se tam povedlo odhalit rovnou dvě linie viru. To by naznačovalo, že tam mohl být delší dobu a nějak se tam měnil, nebo že už dorazilo více zvířat, jejichž populace byla infikovaná. Naopak padla dříve často zmiňovaná možnost, kterou byl přenos přes luskouna – stopy DNA tohoto tvora se totiž na tržišti nenašly.

Laboratoř vznikla už roku 2017 a byla určená k výzkumu těch nejnebezpečnějších patogenů, které lidstvo zná. Bylo to první čínské zařízení typu BSL-4 – tedy laboratoř s těmi nejpřísnějšími podmínkami a zabezpečením. Například Česko má tato zařízení dvě, jednak vojenskou nemocnici v Těchoníně, a pak laboratoř v Milíně, kterou provozuje Státní ústav jaderné chemické a biologické ochrany.

Peking si od pracoviště sliboval hlavně vývoj lepší obrany proti koronavirům; první SARS Čínu zasáhl velmi tvrdě. A řada analýz už před rokem 2019 tento typ virů opakovaně řadila mezi skupinu, která vyvolá s vysokou pravděpodobností příští pandemii.

Už roku 2017 se objevily první obavy, jestli je wuchanská laboratoř dostatečně bezpečná. Kritici upozorňovali zejména na to, že je nevhodné, aby takové zařízení fungovalo v centru tak velkého města, jako je jedenáctimilionový Wu-chan. Někteří experti varovali, že Číně se nedaří úplně dobře své biologické vzorky ochránit před úniky: podle molekulárního biologa Richarda Ebrighta z Rutgersovy univerzity virus SARS unikl z vysoce zabezpečených zařízení v Pekingu rovnou několikrát.

Dlouhodobě znepokojivá byla dle něj už před pandemií i netransparentnost čínského výzkumu virů. Pro odborný žurnál Nature Ebright zdůraznil i obavy z potenciálního vojenského zneužití výzkumu s tím, že „tyto laboratoře mají vždy dvojí možné využití.“ Fakt, že se budou v centru obří metropole vstřikovat smrtící varianty virů do těl opicím, experta již roku 2017 naplňoval spíše obavami. „Mohou utéct, škrábat, kousat,“ sdělil. „Laboratorní nehody se dějí překvapivě často,“ poznamenala k tomu molekulární bioložka Alina Chanová působící v americkém výzkumném ústavu Broad Institute.

Často se zmiňuje i blízkost tohoto pracoviště k tržišti. To je ale zavádějící, protože obě místa jsou od sebe vzdálená asi čtyřicet minut jízdy autem a nenašel se ani žádný vztah mezi lidmi z laboratoře a tržnicí.

Kontroverzní cíl

A tato laboratoř nejenže fungovala, ale zkoumala i viry s kontroverzním cílem, jemuž se říká odborně „gain of function“. To znamená, že se virus uměle upraví, aby získal nové funkce – například aby v rámci výzkumu lépe nakazil pokusná zvířata, nebo v případě výzkumu pro vývoj biologické zbraně se stal více smrtícím.

Právě takový výzkum měl proběhnout ve Wuchanském virologickém institutu, a to pouhý rok před propuknutím pandemie, a navíc s podporou amerických vědců z vládní organizace NIH. Problém s touto hypotézou spočívá v tom, že při této spolupráci nikdy badatetelé nevytvořili potenciálně infekční virus. Důležité je i to, že konkrétní návrh na vytvoření viru s charakteristickými rysy SARS-CoV-2 byl zamítnut a tento výzkum nebyl nikdy proveden.

Kdo má pravdu

Tento článek je zpravodajskou rekapitulací, nemůže tedy spor mezi oběma stranami vyřešit. Může jen přinést co nejlepší popis situace a výčet argumentů pro obě možnosti. A také výsledky oficiálních výzkumů, které se snažily přijít na původ nemoci a viru, jenž ji způsobuje.

Zprávou, za kterou se podle všeho skrývá největší autorita, je vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO), jež by měla sloužit jako nezávislý orgán, který bude zajímat jen pravda a pomoc lidem. A WHO už v dubnu 2020 uvedla ústy své mluvčí toto: „Všechny dostupné důkazy svědčí o tom, že zdrojem koronaviru SARS-CoV-2 jsou netopýři z Číny“. Důkazy podle tohoto i dalších prohlášení nenaznačují, že by byl virus uměle upraven, nebo dokonce vyroben v laboratoři.

Peking dlouhodobě odmítá, že by měl se vznikem viru cokoliv společného, stejné prohlášení vydal hned na začátku roku 2020 i Wuchanský virologický institut.

Mnohem méně jednoznačně působí vyjádření USA. Tam totiž s vlastním vysvětlením přišlo rovnou několik úřadů, a to v různých časech. Navíc se tato prohlášení obsahově lišila i na základě toho, zda vyšla v době vlády prezidenta Donalda Trumpa, nebo Joea Bidena.