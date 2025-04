První slonovinové nástroje lidé vyráběli mnohem dřív, než se čekalo. Našly se na Ukrajině

Kostěné nástroje vytvářeli předkové člověka celé miliony let. Vůbec nejstarší důkazy o tom, že to dělali záměrně, pocházejí z doby před 1,4 až 0,7 miliony let z Etiopie. V Evropě se nejstarší doklady o výrobě kostěných nástrojů datují do středního pleistocénu, tedy před asi milionem let.

Nejstarší doklady úpravy slonoviny jsou ale až mnohem pozdější – proč, to zatím není úplně jasné. Pocházejí z doby před přibližně 120 tisíci lety. Teď ale nová studie naznačuje, že i tento materiál mohli lidé začít používat dříve, dokonce výrazně dříve. Podle této práce byla slonovina v Evropě používaná už před 400 tisíci lety, a to na území dnešní Ukrajiny.

Mamutí zuby z Ukrajiny

Archeologická lokalita Medžibož patří mezi nejzajímavější evropská naleziště pravěkých artefaktů. Leží v údolí řeky Jižní Bug poblíž města Medžibož na Ukrajině. Vědci ji poprvé odkryli roku 2011 a od té doby se zkoumala velmi intenzivně až do roku 2018.

Právě tam se našlo celkem 24 zlomků mamutí slonoviny, které pocházejí z doby před přibližně 400 tisíci lety. Datování bylo určeno takzvanou elektronovou spinovou rezonancí . „Fragmenty slonoviny jsme identifikovali při laboratorní analýze běžných pozůstatků fauny získaných z horních vrstev naleziště Medžibož. Jedná se o lokalitu z mladšího paleolitu. Na některých kostech jsou patrné stopy po řezání,“ uvedli ukrajinští autoři výzkumu.