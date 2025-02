Věstoničtí lovci mamutů si mohli zdobit tváře pravěkým piercingem

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Journal of Paleolithic Archaeology , John C. Willman

Portugalský archeolog tvrdí, že rozluštil záhadu, kterou vědci řeší už desítky let. Mnoho zubů na lidských kostrách z doby ledové má na sobě neobvyklé oděrky. Podle nové studie by za ně mohly být zodpovědné estetické úpravy podobné piercingu.

Knihu Lovci mamutů zná asi každý Čech. Zkuste si představit, že by hlavní hrdina Kopčem měl ve tváři piercing, a jeho otec, v románu Eduarda Štorcha tvůrce Věstonické venuše, rovnou dva, v každé tváři jeden. Tuto myšlenku přináší nová studie, která vyšla na konci ledna 2025.

Její autor, výzkumník John C. Willman, pracuje v Laboratoři prehistorie na univerzitě v portugalské Coimbře. Zkoumal kulturu, která v době ledové žila na Moravě a která se označuje podle místa nejslavnějších nálezů pavlovien. V Česku se jí častěji říká „lovci mamutů“ a je spojená právě se slavnou soškou Věstonické venuše.

Willmana však nezaujal tento artefakt, ale zuby. Zuby staré 25 až 29 tisíc let, které se našly na místech, jež jsou s moravskými lovci mamutů spojené. Podle něj se na nich často objevovalo poškození, jež se až donedávna nepodařilo vysvětlit – ale on věří, že logické vysvětlení našel. Měly by jím podle něj být labrety, druh piercingu, který se probodává do tváře.