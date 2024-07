Na zpravodajce nově dohlíží orgán s přístupem do živých kauz

Zpravodajské služby budou kontrolovat někdejší ústavní soudkyně a posléze předsedkyně Úřadu na ochranu osobních údajů Ivana Janů, další bývalá ústavní soudkyně Vlasta Formánková, někdejší disident a následně pracovník tajných služeb František Stárek, exředitel Národního bezpečnostního úřadu Dušan Navrátil a Jan Kudrna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. První předsedkyní orgánu bude Janů. „Já jsem nejstarší, tak to vyšlo na mě,“ prohlásila. Úřad bude sídlit v prostorách Poslanecké sněmovny.

Protože se pětičlenný orgán ustavil vůbec poprvé, budou mít jednotliví kontroloři různě dlouhá funkční období. Stárek a Kudrna budou ve funkci tři roky, Janů a Formánková čtyři roky a Navrátil pět let. Standardní funkční období je pětileté.

Zajištění demokratického právního státu

Pracovat budou na podněty sněmovních komisí, které už teď na činnost tajných služeb dohlížejí. Na rozdíl od nich ale nový orgán může v mezích zákona vstupovat i do živých kauz. „Zasahují do našeho života v utajení a právě tento orgán by měl zajistit, že to nebude nadměrné, že je tady demokratický právní stát,“ popsala Janů. V nejbližší době se členové chtějí seznámit se zprávami o činnosti tajných služeb za poslední roky.