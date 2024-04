Rakouskem rezonuje špionážní kauza, její stopy vedou do Ruska

před 29 m minutami | Zdroj: ČT24 , Financial Times

Rakousko rozkrývá největší špionážní kauzu v moderní éře státu. Podle vyšetřovatelů měla dvojice mužů – bývalý kontrarozvědčík a manažer – donášet Rusku citlivá data. Případ se navíc dále rozrůstá, a to i do nejvyšších pater politiky. Druhý z vyšetřovaných je v současnosti na útěku. Kritice v souvislosti s případem čelí i rakouská vláda, podle expertů zůstává Vídeň křižovatkou ruských zpravodajců.

Bývalý agent měl mít vazby hlavně na populistickou Svobodnou stranu Rakouska, to však její lídr ve středu popřel. „Je to čirá lež. Tohoto pana Otta neznám, nikdy jsem o něm neslyšel, kromě současných článků v médiích. A nemám zájem se s ním jakkoliv poznat,“ prohlásil předseda strany Herbert Kickl.

Otta vyšetřovaly úřady celkem sedm let, zadržely jej až na základě údajů britské rozvědky MI5. Podle ní získal bývalý agent údaje z mobilů minimálně tří někdejších zástupců rakouského ministerstva vnitra a poskytl je dál do Ruska. „Nikdy jsem žádná oficiální data nikomu nepředal a nikdy jsem za nic takového nebral peníze,“ oponoval Ott.

Kauza ve spolkové zemi začala zatčením bývalého agenta Egista Otta. Ten měl údajně sloužit jako spojka mezi Vídní a ruskou tajnou službou FSB. „To, co nepochybně udělal, je, že vybudoval celou síť a obchodoval s informacemi a daty – abych tak řekl – mimo svou přímou působnost,“ přiblížil ředitel Rakouského centra pro výzkum tajných služeb, propagandy a bezpečnosti Paul Schliefsteiner.

Bývalý provozní ředitel společnosti Wirecard Marsalek využíval zkompromitované pracovníky zpravodajských služeb ve Vídni ke špehování evropských občanů a k plánování vloupání a atentátů elitními ruskými údernými jednotkami. Nové důkazy od britské rozvědky také prý dokazují, že Marsalek „získal špičkový kryptografický přístroj velení NATO a pašoval do Moskvy ukradené telefony vysokých rakouských státních úředníků“.

„Jediné, co se zatím ukázalo, jsou různé řekněme zprávy, které si vyměnil Egisto Ott s významnými politiky strany Svobodných, kde se například hovoří o tom, aby jim sehnal informace na toho či onoho – zkrátka, aby nějakým způsobem uplatnil svůj vliv v rámci tajné služby,“ uvedl ve vysílání ČT24 Robert Schuster, který vede zahraniční zpravodajství v Lidových novinách.

Kritice však čelí i úřadující spolkový kancléř Karl Nehammer – za to, že ruský vliv dlouhodobě neřeší, či řešit nechce. Kvůli případu ovšem šéf rakouské vlády svolal bezpečnostní radu. Rakouská ministryně spravedlnosti Alma Zadicová přislíbila, že v reakci na odhalení urychleně přezkoumá rakouskou legislativu týkající se špionáže.

Na 86 stranách zatykače také stojí, že Marsalek pověřil Otta a dalšího vysokého bezpečnostního úředníka Martina Weisse, šéfa rakouských zpravodajských operací, aby po dobu nejméně pěti let umožnili tajnou práci pro ruskou vojenskou rozvědku (GRU) a kontrarozvědku (FSB) na evropské půdě. Weiss následně z Rakouska uprchl a nyní žije v Dubaji.

Obvinění jsou součástí rakouského policejního zatykače na Otta, kopii dokumentu získal deník Financial Times (FT). Jako první o kauze informoval rakouský deník Der Standard.

Exrozvědčík Ott měl navíc prolomit policejní databáze ve stovkách případů. Hledal údaje i o aktivistce Julii Spacilové, která zkoumá krajně pravicové skupiny. Té se prý někdo dokonce pokoušel vloupat do bytu. Důkazy o spojitosti ale žena nemá. „Těžko říct, jestli se snažili nejprve dostat dovnitř, nebo ne, to nedokážu říct. Ale nahlásila jsem to policii,“ uvedla Spacilová.

Alpský stát ruskou invazi na Ukrajině odsoudil, experti ovšem tvrdí, že Vídeň zůstává křižovatkou ruských zpravodajců. Město totiž na rozdíl od jiných masivně nevyhošťovalo diplomaty. Rakouská metropole je podle západních představitelů jedním z hlavních evropských center politické špionáže. Třetina ze 180 akreditovaných ruských diplomatů, kteří zde sídlí, jsou podle západních představitelů tajní agenti rozvědky.

A za tradiční neutralitou tak Rakousko podle analytiků může dál skrývat obchodní zájmy na východě.