Kosovský parlament zvolil novou prezidentku, bude jí profesorka ekonomie Pulaová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kosovský parlament ve středu po půlnoci zvolil novou prezidentku země, kterou se stane 73letá Justina Shirokaová Pulaová. Těsně se tím podařilo zabránit čtvrtým parlamentním volbám za méně než dva roky, napsaly agentury AFP a Reuters. Profesorka ekonomie Pulaová byla předsedkyní Kosovské akademie věd a umění a mezi lety 2008 až 2011 ministryní hospodářství.

Vláda premiéra Albina Kurtiho dosáhla dohody s opozicí, aby získala dvoutřetinovou většinu a Pulaovou tak mohla zvolit. Pulaová dostala ve 120členném zákonodárném sboru 81 hlasů, o jeden více, než potřebovala. Opoziční poslanci souhlasili s potvrzením její volby poté, co Kurti schválil zákon omezující pravomoci zvláštního soudu pro válečné zločiny v Haagu.

„Tento mandát nepatří jen jedné osobě. Patří našim občanům. Budu prezidentkou všech občanů,“ řekla po hlasování nová prezidentka. Funkce kosovského prezidenta je převážně čestná.

Úřadující prezidentkou byla od letošního 4. dubna Albulena Haxhiuová z premiérova hnutí Sebeurčení (Vetëvendosje, LVV), protože parlament nedokázal včas zvolit nástupce předchozí hlavy státu Vjosy Osmaniové.

Protest v Prištině kvůli pravomocím soudu v Haagu přerostl ve střety s policií
Kosovští policisté střeží budovu parlamentu během protestu v Prištině

Povolební pat

Kosovo se od parlamentních voleb loni v únoru nacházelo v politické slepé uličce. Kurti se několik měsíců marně snažil sestavit parlamentní většinu a jmenovat novou vládu, protože LVV získalo pouze 48 ze 120 křesel. Strana díky předčasným volbám loni prosinci vylepšila svůj výsledek na 57 křesel a Kurtimu se letos v únoru podařilo prosadit novou vládu s podporou několika poslanců zastupujících menšiny. Prozatímní prezidentka Haxhiuová byla 9. září také zvolena do čela kosovského parlamentu, což otevřelo cestu k ustavení zákonodárného sboru po dalších, červnových volbách.

Na politickou situaci v zemi v září navázal také ostře sledovaný rozsudek nad bývalými představiteli Kosovské osvobozenecké armády (UÇK). Tribunál pro Kosovo 16. září nepravomocně shledal bývalého kosovského prezidenta Hashiho Thaçiho vinným z válečných zločinů včetně vražd bezmála 100 politických odpůrců z řad kosovských Albánců, Srbů a Romů, které se odehrály během války v Kosovu na konci 90. let a bezprostředně po ní. Uložil mu 25 let odnětí svobody a dalším třem velitelům UÇK tresty vězení od 13 do 25 let.

Verdikt vyvolal pobouření mezi demonstranty v Kosovu, kde jsou všichni čtyři muži považováni za hrdiny nezávislosti, a vysloužil si také odsouzení tamního parlamentu.

Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny
Příznivci kosovského exprezidenta Hashima Thaçiho se shromáždili v Prištině, 16. září 2026

Výběr redakce

Francouzské střední školy zruší část výuky, premiér hledá cestu z protestů

Francouzské střední školy zruší část výuky, premiér hledá cestu z protestů

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Změna plánu. Vláda resorty průmyslu a pro místní rozvoj nakonec nesloučí

Změna plánu. Vláda resorty průmyslu a pro místní rozvoj nakonec nesloučí

před 8 hhodinami
Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna se potopila

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna se potopila

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Poprvé politik z Alternativy pro Německo. Zemský sněm v Sasku-Anhaltsku zvolil předsedu

Poprvé politik z Alternativy pro Německo. Zemský sněm v Sasku-Anhaltsku zvolil předsedu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE, jde o stamiliony eur

Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE, jde o stamiliony eur

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Španělská vláda schválila dekrety na ochranu nájemníků

Španělská vláda schválila dekrety na ochranu nájemníků

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Většina místo jednomyslnosti. EK navrhuje změny v přístupových jednáních

Většina místo jednomyslnosti. EK navrhuje změny v přístupových jednáních

před 11 hhodinami
Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery

Paramount dokončil převzetí Warner Bros. Discovery

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Kosovský parlament zvolil novou prezidentku, bude jí profesorka ekonomie Pulaová

Kosovský parlament ve středu po půlnoci zvolil novou prezidentku země, kterou se stane 73letá Justina Shirokaová Pulaová. Těsně se tím podařilo zabránit čtvrtým parlamentním volbám za méně než dva roky, napsaly agentury AFP a Reuters. Profesorka ekonomie Pulaová byla předsedkyní Kosovské akademie věd a umění a mezi lety 2008 až 2011 ministryní hospodářství.
před 1 hhodinou

Francouzské střední školy zruší část výuky, premiér hledá cestu z protestů

Ve Francii pokračoval další den blokád škol a demonstrací, do nichž se v úterý v mnoha městech zapojily také odbory. Demonstranti a odborové organizace požadovali, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou údajně ve zchátralém stavu. K akcím se nicméně připojili i nejrůznější výtržníci. Premiér oznámil, že střední školy zruší od středy do pátku část vyučování a tento čas věnují „demokratické debatě“ se studenty.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, jedna se potopila

Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska, uvedl podle bulharských médií premiér Rumen Radev. Podle něj se jedno plavidlo potopilo a posádka je nezvěstná. Druhou loď zachvátil požár, námořníky se ale podařilo evakuovat. Tamní média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla v Černém moři. Situace je podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stále více znepokojivá a útoky na civilní plavidla jsou nepřijatelné.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Poprvé politik z Alternativy pro Německo. Zemský sněm v Sasku-Anhaltsku zvolil předsedu

Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku v úterý předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů. Agentura DPA píše, že Rausche podpořilo 48 poslanců, 29 hlasovalo proti němu a pět se zdrželo.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE, jde o stamiliony eur

Česká republika v úterý obdržela první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získala 309 milionů eur (přes 7,5 miliardy korun), tedy patnáct procent z celkově přidělených dvou miliard eur, oznámila Evropská komise (EK). Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard 2 A8 a vozy Tatra T-815. Z půjčky má být také financována možnost vojenského využití dálnice D11.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Španělská vláda schválila dekrety na ochranu nájemníků

Španělská vláda schválila dva dekrety, které mají pomoci při řešení bytové krize. Podobné návrhy přitom minulý týden odmítl parlament, což přimělo premiéra Pedra Sáncheze vypsat předčasné volby na 29. listopadu, napsaly agentury AP a Reuters. Nová opatření mimo jiné prodlužují ochranu zranitelných nájemníků před vystěhováním do roku 2030 a regulují některé formy nájemního bydlení, uvedl Reuters.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Většina místo jednomyslnosti. EK navrhuje změny v přístupových jednáních

Evropská komise (EK) navrhuje, aby se při přístupových jednáních o otevírání vyjednávacích klastrů rozhodovalo kvalifikovanou většinou místo dosavadní jednomyslnosti. Navrhuje také nové pojistky, které mají zajistit, aby budoucí členské státy EU dodržovaly své závazky i po vstupu do Evropské unie. V případě vážných pochybení zmiňuje i možné pozastavení hlasovacích práv nových členů. Zároveň ale Komise chce kandidátským zemím umožnit takzvanou postupnou integraci, tedy zapojení do vybraných unijních politik ještě před členstvím. Vyplývá to z nových návrhů, které v úterý představila eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová.
před 11 hhodinami

Trump mluvil o „zničení Los Angeles a San Diega“. Je pomatený, reagoval guvernér

Americký prezident Donald Trump na předvolebním shromáždění v Nebrasce v souvislosti s válkou s Íránem hovořil o „zničení Los Angeles a San Diega“. Portál BBC připojuje, že šéf Bílého domu navrhnul, aby bylo Íránu umožněno „zničit“ dvojici kalifornských měst, dle amerických médií však význam jeho slov nebyl zpočátku jasný. Trumpovy výroky odsoudil kalifornský guvernér Gavin Newsom, prezidenta označil za „pomateného a nebezpečného“.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

před 14 hhodinami
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

před 20 hhodinami
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026