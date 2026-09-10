Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník věnovaný polským a litevským exulantům v sibiřském městě Jakutsk byl nahrazen pomníkem ruským vojákům padlým ve válce na Ukrajině, informoval ve středu nezávislý zpravodajský server Mediazona.
Nový památník, který byl odhalen tento týden, představuje sochu dvou vojáků, kteří zahynuli v září 2023 při bojových operacích na Ukrajině. Místní představitelé poprvé naznačili plány na vybudování tohoto památníku již v květnu.
Stojí na místě dřívějšího památníku věnovaného Polákům a Litevcům vyhnaným do této oblasti, jehož demontáž probíhala postupně: pamětní deska se jmény vyhnanců zmizela z místa v červnu 2023 a místní úřady později potvrdily, že celá stavba byla odstraněna.
Památník stál na tomto místě od roku 2002 a tvořilo jej pět balvanů s vyrytými jmény polských vědců – Wacława Sieroszewského, Edwarda Piekarského, Jana Czerského a Aleksandera Czekanowského – kteří po svém vyhnanství do Jakutska prováděli výzkum místní kultury. Samostatná pamětní deska na tomto místě připomínala oběti vyhnanství ze 17. až 19. století i osoby perzekvované za sovětské vlády ve 20. století.
Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 9. září 2026 v 18:00 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.