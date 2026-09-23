Rubio se na okraj zasedání OSN setká s Lavrovem

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se ve středu ráno tamního času (odpoledne SELČ) setká na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí.
Schůzka obou ministrů se uskuteční týž den, kdy před Valným shromážděním vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se už pátým rokem brání plnohodnotné ruské agresi.
Americký prezident Donald Trump v úterý na zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil , že Spojené státy válku na Ukrajině ukončí, a to dříve, než mnozí očekávají.
Trump následně o mírovém řešení války jednal se Zelenským. Mezi témata jejich schůzky mělo podle šéfa Bílého domu patřit ukončení války či dodávky střel do systémů protivzdušné obrany Patriot, o které bránící se země žádá. Zelenskyj po jednání uvedl, že Ukrajina je připravena na jakoukoli podobu energetického příměří. Zároveň prohlásil, že je ochoten zúčastnit se společného jednání s Trumpem i vládcem Kremlu Vladimirem Putinem.
Trump se od svého návratu do Bílého domu loni v lednu snaží zprostředkovat mírové řešení války, kterou rozpoutal právě Putin, když v únoru 2022 nařídil ruské armádě vpád na Ukrajinu. Zahájil tak největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Přes diplomatické úsilí Spojených států však zatím žádný průlom nenastal.