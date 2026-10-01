ČT odvysílá debatu kandidátů na primátora Prahy

Česká televize ve čtvrtek večer od 20:07 odvysílá debatu kandidátů na pražského primátora. Z důvodu shodného volebního potenciálu na sedmém až desátém místě ČT tentokrát pozvala zástupce deseti uskupení. Pozvání do diskuse moderované Martinem Řezníčkem přijali Petr Hlaváček (Starostové a nezávislí), Jan Hušbauer (ANO), Václav Láska (SEN pro Prahu), Tereza Nislerová (Piráti), Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu – ODS, TOP 09), Adam Scheinherr (Praha sobě s podporou KDU-ČSL a Zelených), Klára Sovová (Motoristé), Milan Urban (SPD pro Prahu – s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a NK) a Jiří Vítek (Patrioti pro Prahu). Pozvání odmítla DSZ – Za práva zvířat a NK.
Volební potenciál ukazuje, kolik procent hlasů by politická strana, hnutí či koalice mohla v současnosti hypoteticky získat ve volbách do zastupitelstva města, pokud by se k ní či k jejím kandidátům přiklonili všichni lidé, kteří tuto volbu reálně zvažují a nevylučují svou účast u voleb. Suma volebních potenciálů není sto procent. Člověk, který vážně zvažuje volbu stran X a Y, je potenciálním voličem obou z nich. Ukazatel aktuálního volebního potenciálu je nutno chápat pro každou stranu odděleně.
Zdroj: Kantar
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