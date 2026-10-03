Lotyši si zvolí nové složení parlamentu

V Lotyšsku v sobotu proběhnou parlamentní volby. Očekává se, že navzdory vzestupu populistických a protestních stran pobaltská země potvrdí své proevropské a proukrajinské směřování, napsala agentura AFP. Podle agentury Reuters se čeká vítězství strany Sjednocená kandidátka současného premiéra Andrise Kulbergse, která ale bude muset pro vznik nové vlády hledat koaliční partnery.
Volební místnosti se otevřou v 08:00 místního času (07:00 SELČ), lidé budou moci vybírat nové zákonodárce do 20:00 (19:00 SELČ). První výsledky mají být k dispozici brzy poté, konečný výsledek pak by mohl být znám po půlnoci, napsal Reuters.
V Lotyšsku, které sousedí mimo jiné s Ruskem a Běloruskem, byly podle Reuters hlavními tématy předvolební kampaně bezpečnost a růst životních nákladů. Země je z hlediska životní úrovně nejméně bohatá ve srovnání s ostatními pobaltskými státy – Litvou a Estonskem, a to i přesto, že od vstupu do Evropské unie v roce 2004 svou ztrátu postupně dohání, napsala AFP.
Průzkumy podle agentur předpovídají, že nejsilnější stranou v parlamentu bude po volbách středopravicová Sjednocená kandidátka, kterou ale bude čekat náročný úkol sestavit koaliční vládu. Očekává se, že do parlamentu (Saeima) pronikne sedm politických stran, napsal Reuters s tím, že na druhém místě se v průzkumech objevovala strana Suverénní moc, označovaná za proruskou, a na třetím populistické uskupení Lotyšsko na prvním místě. Suverénní moc je však politicky izolovaná, a pokud nedojde k naprostému překvapení, nemá šanci vstoupit do budoucí vládní koalice, napsala AFP.
Lotyšsko, které je členem Evropské unie i Severoatlantické aliance, bývalo stejně jako další dvě pobaltské země součástí Sovětského svazu a v zemi žije početná ruskojazyčná menšina. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily Kyjev a kvůli vlastním obavám z Ruska v posledních letech zvyšují výdaje na obranu.