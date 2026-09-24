Soud podmíněně propustil Čermáka z vězení

Okresní soud v Liberci rozhodl o podmíněném propuštění Tomáše Čermáka, který byl odsouzen před třemi lety za podporu a propagaci terorismu. Vyhověl tak jeho žádosti po odpykání více než poloviny z trestu 5,5 roku vězení. Soud mu stanovil zkušební dobu na čtyři roky s dohledem probační služby. S propuštěním souhlasila i státní zástupkyně, rozhodnutí soudu je tak pravomocné. Čermák během koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích.
Devětatřicetiletý Čermák výzvami k násilí na politicích podle soudu překročil meze svobody projevu. Například v živém vysílání na facebooku se vymezoval vůči novele pandemického zákona. Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu a k vymanění Česka ze struktur Evropské unie a NATO.
Za hlavní cíl násilí označil Čermák zejména senátory, poslance a členy vlády. Mimo jiné prohlásil, že „musíme těm dobytkům zatnout tipec“ a „vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy“.
Na dotaz státní zástupkyně, zda si uvědomuje, že existují limity a nelze beztrestně vyzývat k násilí, uvedl, že si to uvědomuje „velmi tvrdě“. U soudu svého předchozí jednání litoval, podle zprávy z věznice se napravil a je schopen vést řádný život.
Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Nástupu trestu se vyhýbal a policie ho vypátrala díky mezinárodnímu zatykači. Zadržen byl 14. listopadu 2023 v Polsku. Česká policie si ho převzala 4. prosince téhož roku na hraničním přechodu Chotěbuz-Cieszyn.