Při nehodě na Pražském okruhu v noci zemřeli dva lidé. Šest bylo zraněno

Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Příčiny nehody, která se stala kolem 02:30 na 11. kilometru okruhu ve směru na Zličín, policisté vyšetřují. Zraněné převezli záchranáři k dalšímu vyšetření do nemocnice, řekli mluvčí policie Richard Hrdina a záchranné služby Karel Kirs.
Podle Hrdiny oběťmi i zraněnými byli cizinci, kteří cestovali v dodávce.
„V péči jsme měli osm pacientů, u dvou bohužel došlo k závažným poraněním. Jejich zranění byla neslučitelná se životem, a tudíž na místě byla konstatována smrt,“ uvedl Kirs. Jeden člověk podle něj utrpěl při nehodě středně závažné poranění hlavy a dalších pět bylo zraněno lehce.
Podle dopravních informací Radiožurnálu kamion narazil na mostě do stojícího mikrobusu. V místě byl po nehodě průjezdný jeden ze tří pruhů a tvořily se tam kolony.