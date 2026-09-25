Při nehodě na Pražském okruhu v noci zemřeli dva lidé. Šest bylo zraněno


25. 9. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Příčiny nehody, která se stala kolem 02:30 na 11. kilometru okruhu ve směru na Zličín, policisté vyšetřují. Zraněné převezli záchranáři k dalšímu vyšetření do nemocnice, řekli mluvčí policie Richard Hrdina a záchranné služby Karel Kirs.

Podle Hrdiny oběťmi i zraněnými byli cizinci, kteří cestovali v dodávce.

„V péči jsme měli osm pacientů, u dvou bohužel došlo k závažným poraněním. Jejich zranění byla neslučitelná se životem, a tudíž na místě byla konstatována smrt,“ uvedl Kirs. Jeden člověk podle něj utrpěl při nehodě středně závažné poranění hlavy a dalších pět bylo zraněno lehce.

Podle dopravních informací Radiožurnálu kamion narazil na mostě do stojícího mikrobusu. V místě byl po nehodě průjezdný jeden ze tří pruhů a tvořily se tam kolony.

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