Policie se zabývá provokativním videem dezinformátora Čermáka

Policie prověřuje odsouzeného Tomáše Čermáka kvůli provokativnímu videu, na kterém mimo jiné drží ruskou vlajku. To se objevilo na sociálních sítích v době, kdy se vyhýbal nástupu do vězení. Případem se policisté zabývají pro podezření z podpory a propagace terorismu. Čermák byl za tento trestný čin už odsouzen na 5,5 roku za mřížemi. Protože ale nenastoupil do vězení, hrozí mu navíc ještě další dva roky odnětí svobody. Oba případy si převzala Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Vyplývá to z informací, které ČT poskytlo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Policie Čermáka dopadla v polovině listopadu, ukrýval se v Polsku. V pondělí byl převezen do Česka.