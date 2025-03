Sanace území v okolí Hustopečí potrvá podle Hladíka měsíce

Sanace území v okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku kvůli šíření toxického benzenu potrvá měsíce. Na jejím přesném postupu se však odborníci dosud plně neshodli, protože jde o bezprecedentní událost. V Otázkách Václava Moravce to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KUD-ČSL). Podle něj bude pro obnovení dopravy zapotřebí přesunout část železniční tratě v okolí.

V Hustopečích na konci února vykolejil a shořel vlak převážející benzen. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem.

„Ta havárie je bezprecedentní a obrovská, hrozí reálná kontaminace. Ten problém bude na měsíce a ještě i poté to budeme muset dosledovávat,“ upozornil ministr.

Podle něj se odborníci dosud stoprocentně neshodli, jakým způsobem se bude zasažené území sanovat. „Co ale víme, že potřebujeme ohnisko, kde je nejvíce benzenu, ohraničit,“ dodal Hladík.