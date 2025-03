Zvýšení výdajů na obranu jsme schopni vyřešit v rámci rozpočtu, řekl Hladík

Vláda je schopná vyřešit zvýšení výdajů na obranu v letošním roce na dvě procenta HDP ve stávajícím rozpočtu, nebude potřeba zvýšit schodek či měnit zákon o státním rozpočtu. V Otázkách Václava Moravce to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle informací ČT by bylo třeba v tomto roce najít v rozpočtu osm miliard korun. Hnutí ANO i SPD se pokusí vyvolat další jednání ve sněmovně na téma obranyschopnosti země, a to navrhováním mimořádných bodů programu. Zástupci SPD pak nevylučují, že budou iniciovat svolání další mimořádné schůze.

„Řešíme rozpočet průběžně, uvidíme, kolik bude potřeba, abychom dosáhli dvou procent HDP rozpočtu na obranu. Předpokládám, že to jsme schopni vyřešit v rámci stávajícího nastavení rozpočtu, nebude potřeba zvyšovat schodek, měnit zákon o státním rozpočtu,“ prohlásil ministr.

Ke zvýšení výdajů na obranu v příštích letech bude třeba rozvolnit výdajové rámce rozpočtu, doplnil místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS). To ale podle něj neznamená nutnost dalšího zadlužování. „Ve chvíli, kdy vláda vyhlásí novou prioritu, tedy zvýšení obranyschopnosti, tak jiné priority musí jít stranou,“ podotkl.

K rozvolnění výdajových rámců by nepřistoupil předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Konsolidace veřejných financí by měla být základním úkolem každé další vlády,“ poznamenal. „Jsem přesvědčen, že dvě procenta HDP je maximum, co země můžou dát, aby to nemělo negativní vliv na růst ekonomiky,“ doplnil Fiala.