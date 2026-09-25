Sněmovna podpořila koaliční návrh, aby se výdělky vrcholných politiků zmrazily na pět let. Opozice návrh kritizuje s tím, že zákonodárci nemají o svém platu sami rozhodovat. „Kdo chce skutečně šetřit, tak nedělá populistické gesto, nemrazí platy politiků, protože skutečný problém je úplně jinde, jsou to poslanecké náhrady,“ řekla v Událostech, komentářích moderovaných Petrem Obrovským poslankyně Michaela Šebelová (STAN). Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvedl, že původně chtěl platy politiků snížit, ale opozice tomu zabránila. „Politici mají být solidární s občany,“ sdělil Okamura.
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Policie ve čtvrtek zasahovala ve VZP a farmaceutických firmách, píše Zdravotnický deník
před 10 hhodinami
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Při nehodě na Pražském okruhu v noci zemřeli dva lidé. Šest bylo zraněno
Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Příčiny nehody, která se stala kolem 02:30 na 11. kilometru okruhu ve směru na Zličín, policisté vyšetřují. Zraněné převezli záchranáři k dalšímu vyšetření do nemocnice, řekli mluvčí policie Richard Hrdina a záchranné služby Karel Kirs.
VideoOkamura a Šebelová se přeli o zmrazení platů politiků
Sněmovna podpořila koaliční návrh, aby se výdělky vrcholných politiků zmrazily na pět let. Opozice návrh kritizuje s tím, že zákonodárci nemají o svém platu sami rozhodovat. „Kdo chce skutečně šetřit, tak nedělá populistické gesto, nemrazí platy politiků, protože skutečný problém je úplně jinde, jsou to poslanecké náhrady,“ řekla v Událostech, komentářích moderovaných Petrem Obrovským poslankyně Michaela Šebelová (STAN). Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvedl, že původně chtěl platy politiků snížit, ale opozice tomu zabránila. „Politici mají být solidární s občany,“ sdělil Okamura.
Noc vědy otevře veřejnosti dveře 155 výzkumných institucí
Noc vědy je největší tuzemskou akcí, která veřejnosti představuje, jak krásné mohou být být věda a poznávání světa. Tématem letošního ročníku, který se koná v pátek 25. září, je komunikace.
VideoÚmrtí na železnici ubývá. V prevenci se má ještě přidat
Za dosud uplynulou část letošního roku došlo k nejmenšímu počtu tragických nehod na železnici v kontextu posledních pěti let. Přesto na kolejích zbytečně umírá víc než dvě stě lidí ročně. Proto některé přejezdy hlídají policisté a zásady bezpečného chování na železnici by se měly dostat i do výuky ve školách.
Policie ve čtvrtek zasahovala ve VZP a farmaceutických firmách, píše Zdravotnický deník
Policie ve čtvrtek zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a zhruba v deseti farmaceutických společnostech, informoval večer Zdravotnický deník. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka.
Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu
Vodu z vodojemu Odolena Voda není možné používat k pití, odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu Vodu, Postřižín, Řež, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než dvaceti tisíci obyvateli. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, informovaly Středočeské vodárny na webu. Vodu mohou lidé bez omezení používat k osobní hygieně, úklidu a podobně.
K přípravě jídla ve škole v Újezdu nad Lesy použili prošlá vejce
K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti, uvedla Hygienická stanice hlavního města Prahy. Je potvrzeno osmnáct případů salmonelózy, jednačtyřicet osob je hospitalizovaných. Onemocnělo 250 dětí a dospělých, všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. Ředitel školy Libor Skala řekl, že plánuje důkladné sanitační práce v kuchyních. Personální změny jsou podle něj velmi pravděpodobné.
VideoCeny paliv se blíží rekordním hodnotám. Budou zdražovat dál, míní analytici
Ceny pohonných hmot dál rostou. Benzin stojí průměrných 45,91 koruny, nafta zase 49,52 koruny, což je jen pět haléřů pod rekordem z března 2022. Podle analytiků přitom mohou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinerií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky domácností. Vláda tak od října obnoví regulaci jejich cen a sníží spotřební daň z nafty na evropské minimum. Začne taky uplatňovat mimořádnou daň vůči rafineriím. Opatření kvůli drahým palivům chystají i některé okolní státy.
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