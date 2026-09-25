Aplikace eDoklady před volbami vyžaduje včasnou aktualizaci

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Uživatelé eDokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální a informační agentura v ní totiž po zkušenostech ze zátěžového testu provedla změny, které mají zajistit stabilitu systému během říjnových voleb. Instalace trvá jen krátce, což ale nemusí platit ve chvíli, kdy lidé půjdou volit. Digitální a informační agentura proto žádá, aby aktualizaci nenechávali až na příchod do volební místnosti, ale provedli ji alespoň 48 hodin předem.