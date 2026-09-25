Epidemii ve škole na okraji Prahy šetří policie, nemocných je 363

Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. Padesát osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká, uvedla mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci.
„Všichni nemocní podle našich informací konzumovali oběd připravený 21. září ve stravovacím provozu ZŠ Polesná, odkud se jídlo rozváželo i na další místa,“ uvedla Batók.
Hygienici získali údaje z dotazníků, které měli vyplnit všichni strávníci jídelny, případně jejich zákonní zástupci. Očekávají, že počty nemocných se v dalších dnech budou ještě měnit. V hlavní budově školy v Polesné ulici zatím onemocnělo 315 dětí a 21 dospělých členů personálu.
Noční zvracení a cesta na pohotovost
„Syn v pondělí v osm večer začal mít průjem, potom se v noci začal budit a začal zvracet, což trvalo až do ranních hodin, nepozřel nic. Poté to pokračovalo jako u všech ostatních – horečky, bylo mu špatně, byl unavený, zelený,“ popsala Marie, matka osmiletého žáka, který se rovněž nakazil.
Rodina následně zamířila na pohotovost, a to ve chvíli, kdy chlapec přestával reagovat a neustále spal. „S panem doktorem jsme se nakonec dohodli, že to doma zvládneme. Druhý den jsme šli potom k pediatrovi na výtěry,“ popsala matka s tím, že jejímu synovi je sice už lépe, řada dalších dětí ale skončila v nemocnici.
V mateřských školách Čentická a Sluníčko evidují hygienici 13 nemocných. Mezi seniory, kterým obědy rozváží pečovatelská služba, se nakazilo osm osob. Z vedlejší budovy školy ve Staroklánovické ulici je hlášeno šest pacientů.
Delší inkubační doba mimo školu
U žáků základní školy se potíže podle hygieniků projevily velmi rychle už v pondělí a v úterý. U seniorů a dětí z mateřských škol i odloučeného pracoviště nastoupily příznaky s odstupem mezi středou a pátkem. „Tento časový posun v nástupu příznaků odpovídá pravděpodobnému požití nižší infekční dávky, což přirozeně prodlužuje inkubační dobu,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru HSHMP Martina Marešová.
Školní kuchyně zůstává uzavřena a její znovuotevření bude možné až po splnění podmínek hygieniků. Ty zahrnují kompletní dezinfekci prostor, negativní testy na salmonelózu u personálu a revizi hygienických postupů.
„Celý případ prošetřujeme s mimořádnou důsledností a v úzké koordinaci se všemi dotčenými institucemi. Rozsah této nákazy je zcela výjimečný a děláme maximum pro to, abychom přesně zmapovali každé pochybení a zajistili, že se takto závažná situace nebude opakovat,“ řekl ředitel HSHMP Vladimír Možíšek.
Školáci mají nyní ředitelské volno. Budova včetně kuchyně se dezinfikuje. Výuka má být obnovena v úterý 29. září. Obědy do školy a školek bude dovážet externí dodavatel. O tom, kdy mohou do školy nastoupit děti, které měly zdravotní obtíže, rozhoduje vždy lékař.