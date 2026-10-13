V Brně kolabuje doprava. Místo semaforů ji museli řídit policisté

Policisté po pondělní zkušenosti s kalamitní dopravní situací v jihozápadní části Brna vypnuli v úterní ranní špičce na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami. Snahou je, aby byl provoz co možná nejplynulejší. Extrémní kolony v řadě ulic jsou způsobené uzavírkou Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, která začala v pondělí a skončí až 20. listopadu.
Primárně se policie soustředila na křižovatky okolo Anthroposu, ale regulovčíci stáli například i v Heršpické ulici. Zpoždění příměstských autobusů i MHD byla podle informací dopravního podniku a společnosti Kordis JMK i přes půl hodiny.
Zpožďují se autobusové a trolejbusové linky, které projíždějí Kohoutovicemi, Novým Lískovcem či Pisárkami, okružní linky 44 a 84, ale zpoždění se přenáší i do dalších, bližších částí města. Dopravní podnik doporučuje jezdit po Brně primárně tramvajemi, pokud je to možné.
Komplikace jsou i v dalších částech města
Komplikovaná je dopravní situace především v jižních částech města. Zpoždění kolem půl hodiny nabírají i linky, které se pohybují v ulicích, jako je Olomoucká, Ostravská, Hladíkova či Zvonařka, zpoždění nabírají i regionální autobusy přijíždějící po dálnici D1 od Rosic i od Vyškova.
Problematický je nyní i příjezd od dálnice D52. Z velké části jej blokují kamiony, které se potřebují dostat na dálnici D1 na Ostravu. Na několik týdnů totiž nelze tímto směrem sjet z dálnice D2. Řidiči proto stojí denně v kolonách v ranní špičce až desítky minut. Samotná přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 potrvá až do listopadu příštího roku.
Pro Brno je navíc problém, že nemá a dlouhá léta nebude mít jižní část městského okruhu, kterou supluje právě dálnice D1. Ta je ovšem dlouhodobě přetížená a přestavba ze čtyř na šest pruhů trvá a potrvá několik let.