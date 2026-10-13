V Brně kolabuje doprava. Místo semaforů ji museli řídit policisté


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Policisté po pondělní zkušenosti s kalamitní dopravní situací v jihozápadní části Brna vypnuli v úterní ranní špičce na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami. Snahou je, aby byl provoz co možná nejplynulejší. Extrémní kolony v řadě ulic jsou způsobené uzavírkou Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, která začala v pondělí a skončí až 20. listopadu.

Primárně se policie soustředila na křižovatky okolo Anthroposu, ale regulovčíci stáli například i v Heršpické ulici. Zpoždění příměstských autobusů i MHD byla podle informací dopravního podniku a společnosti Kordis JMK i přes půl hodiny.

Zpožďují se autobusové a trolejbusové linky, které projíždějí Kohoutovicemi, Novým Lískovcem či Pisárkami, okružní linky 44 a 84, ale zpoždění se přenáší i do dalších, bližších částí města. Dopravní podnik doporučuje jezdit po Brně primárně tramvajemi, pokud je to možné.

Komplikace jsou i v dalších částech města

Komplikovaná je dopravní situace především v jižních částech města. Zpoždění kolem půl hodiny nabírají i linky, které se pohybují v ulicích, jako je Olomoucká, Ostravská, Hladíkova či Zvonařka, zpoždění nabírají i regionální autobusy přijíždějící po dálnici D1 od Rosic i od Vyškova.

V Brně začala uzavírka tunelů. Řidiči stojí v kolonách, MHD má zpoždění
Uzavírka Pisáreckého tunelu

Problematický je nyní i příjezd od dálnice D52. Z velké části jej blokují kamiony, které se potřebují dostat na dálnici D1 na Ostravu. Na několik týdnů totiž nelze tímto směrem sjet z dálnice D2. Řidiči proto stojí denně v kolonách v ranní špičce až desítky minut. Samotná přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 potrvá až do listopadu příštího roku.

Pro Brno je navíc problém, že nemá a dlouhá léta nebude mít jižní část městského okruhu, kterou supluje právě dálnice D1. Ta je ovšem dlouhodobě přetížená a přestavba ze čtyř na šest pruhů trvá a potrvá několik let.

Výběr redakce

Drony zasáhly u pobřeží Bulharska dvě lodě, jedna se potopila, oznámil premiér Radev

Drony zasáhly u pobřeží Bulharska dvě lodě, jedna se potopila, oznámil premiér Radev

07:51Aktualizovánopřed 9 mminutami
Soud zrušil verdikt v kauze Walderode, postrádá přesnější identifikaci pozemků

Soud zrušil verdikt v kauze Walderode, postrádá přesnější identifikaci pozemků

10:05Aktualizovánopřed 27 mminutami
MMF zhoršil výhled tuzemské ekonomiky, letošní růst odhaduje na 1,8 procenta

MMF zhoršil výhled tuzemské ekonomiky, letošní růst odhaduje na 1,8 procenta

04:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pomoc pro přeživší popravy Pikeovou se značně zpozdila, píše AP

Pomoc pro přeživší popravy Pikeovou se značně zpozdila, píše AP

před 2 hhodinami
Před sto lety vstoupili do československé vlády Němci. Historik: Pozitivní dopady cítíme dodnes

Před sto lety vstoupili do československé vlády Němci. Historik: Pozitivní dopady cítíme dodnes

před 2 hhodinami
Vyšetřování či impeachment. Demokraté chtějí po volbách využít síly Kongresu

Vyšetřování či impeachment. Demokraté chtějí po volbách využít síly Kongresu

před 4 hhodinami
Poslanci by měli zahájit jednání o zavedení mimořádné daně na rafinerie

Poslanci by měli zahájit jednání o zavedení mimořádné daně na rafinerie

před 7 hhodinami
Die Zeit musel vydat nahrávky úřadům, redakce hovoří o porušení svobody tisku

Die Zeit musel vydat nahrávky úřadům, redakce hovoří o porušení svobody tisku

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

V Brně kolabuje doprava. Místo semaforů ji museli řídit policisté

Policisté po pondělní zkušenosti s kalamitní dopravní situací v jihozápadní části Brna vypnuli v úterní ranní špičce na několika křižovatkách semafory a dopravu řídili sami. Snahou je, aby byl provoz co možná nejplynulejší. Extrémní kolony v řadě ulic jsou způsobené uzavírkou Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, která začala v pondělí a skončí až 20. listopadu.
před 25 mminutami

Soud zrušil verdikt v kauze Walderode, postrádá přesnější identifikaci pozemků

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna Kammerlanderová, vdova po Karlovi des Fours Walderode. Krajský soud výslovně sdělil, že restituce je důvodná a tím se už zabývat nebude, vyplynulo z jeho vyjádření.
10:05Aktualizovánopřed 27 mminutami

VideoZástupci koalice a opozice probrali výsledky komunálních i senátních voleb

V Praze se v pondělí poprvé sešla dvě nová nejsilnější politická uskupení – STAN a koalice Spolu, kterou tvoří ODS a TOP 09. Subjekty by měly v zastupitelstvu většinu, diskutují ale o tom, jestli na magistrát nepřiberou třetího partnera. Rodící se koalici oznámili už v sobotu večer v Brně, dohodu chtějí uzavřít všechny zvolené subjekty s výjimkou hnutí ANO. Výsledky víkendových voleb, v nichž voliči kromě nového vedení měst a obcí vybírali také třetinu Senátu, probrali hosté Událostí, komentářů. Pozvání přijali předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá, šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, předseda klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný, šéf poslanců SPD Radim Fiala, místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek a předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
před 1 hhodinou

Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS

Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Strany podepsaly memorandum o spolupráci a ještě jednají o rozdělení funkcí, primátorkou zůstane Andrea Pfeffer Ferklová z vítězného ANO. Ve svých funkcích budou pokračovat náměstci Martin Dušek a Lubomír Kovář (oba ANO) i Miroslav Vaněk (Karlovaráci) a přibýt by měl čtvrtý náměstek. Tím pravděpodobně bude Václav Skuhravý (Karlovaráci), řekla primátorka. Koalice bude mít v 35členném zastupitelstvu osmnáct mandátů. Jednání završené podpisem koaliční smlouvy chtějí strany dokončit příští týden.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Chceme v Praze vládnout společně se STAN, zopakoval Portlík

SPOLU by v Praze preferovalo dvojkoalici se STAN, uvedl v Interview ČT24 jeho lídr Tomáš Portlík (ODS) s tím, že STAN má právo na post primátora. SPOLU má podle Portlíka zájem o gesci financí, nechtěl by však, aby případně Piráti měli na starosti dopravu. Jeho uskupení skončilo ve volbách na magistrát druhé a získalo v 65členném zastupitelstvu sedmnáct mandátů, stejně jako první STAN. Pořad moderoval Jiří Václavek.
před 14 hhodinami

VideoZábradlí mostů nemůže vydržet kolmý náraz auta, uvádějí odborníci

Policie stále zjišťuje, proč jeden z jejích vozů i s posádkou sjel v sobotu z Hlávkova mostu v centru Prahy. Česká televize oslovila odborníky – podle nich zábradlí městských mostů není konstruováno tak, aby vydrželo kolmý náraz auta. Usměrnit automobilovou dopravu má podle normy alespoň patnácticentimetrový obrubník. „Vozidlo přijelo v nejhorším možném úhlu, odrazná obruba nemohla zafungovat, jak měla,“ uvedl k víkendovému incidentu proděkan Fakulty dopravní ČVUT Tomáš Padělek.
před 14 hhodinami

V Brně začala uzavírka tunelů. Řidiči stojí v kolonách, MHD má zpoždění

V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu, důvodem je jejich technický stav a funkčnost technologií. Omezení se dotknou důležitého spojení mezi dálnicí D1 a městským okruhem, kudy při běžném provozu projedou denně desetitisíce aut. Na objízdných trasách se tvoří kolony. Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části Brna od rána nabírají až půlhodinové zpoždění.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Boří les už je bezpečný. Pyrotechnici ho vyčistili od staré munice

Po jedenácti letech mohou lidé bez obav vyrazit do Bořího lesa na Břeclavsku. Lesy ČR dokončily likvidaci staré nevybuchlé munice, kterou do okolí rozmetal výbuch továrny Muna na konci druhé světové války. Dosud v oblasti platila přísná omezení. Lidé nesměli mimo vyznačené trasy a každý požár v okolí představoval nebezpečí. Lesy ČR za vyčištění lesa zaplatily padesát milionů korun.
před 15 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

před 19 hhodinami
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

před 20 hhodinami
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026