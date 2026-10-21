Třikrát Mucha. Brněnské Národní propojilo epopej, zpěvačku a boudu

Zpěvačka Nikola Mucha, Slovanská epopej Alfonse Muchy a Muchova bouda s rychlým občerstvením. Tuto trojici jihomoravských atributů můžou diváci vidět v nové komedii Národního divadla Brno s příznačným názvem Mucha, Mucha, Mucha. Premiéru má v pátek na scéně divadla Reduta.
Vše začíná nevinně. Skupina nadšenců se rozhodne v brněnském Mariánském údolí obnovit někdejší Líšeňské mírové slavnosti. Tradici, na kterou i přes ideologickou minulost vzpomínají s nostalgií. Shodou okolností má o místo zájem i manažer, který hledá nové prostory pro vystavování Slovanské epopeje Alfonse Muchy.
Najednou se vše vymkne kontrole. Skupina se dostane do podzemí, kde se nachází tajný německý úkryt. „Ty figury jsou archetypy různých lidí vyhnaných trošku do extrému. Paní, která pořád něco, a pán, co se snaží udělat petici,“ podotýká jeden z herců představení Martin Veselý.
Série absurdních událostí nakonec vede k úspěšnému obnovení tradice. Slavnosti navštíví třeba i premiér. „Snažíme se, aby se diváci bavili a vedle toho dostali aspekt, který by je mohl zaujmout a nad kterým by mohli přemýšlet,“ dodal režisér Šimon Dominik.
Vedlejší roli hraje i brněnská zpěvačka Nikola Mucha. Na konci představení zazní i jedna z jejich písní.