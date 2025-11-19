Národní divadlo Brno povede od srpna 2028 Petr Štědroň

Novým ředitelem Národního divadla Brno bude od srpna 2028 šéf Divadla Na zábradlí Petr Štědroň, rozhodli radní. Vystřídá Martina Glasera, který povede Národní divadlo v Praze.
Petr Štědroň uspěl ve výběrovém řízení a ve středu ho jmenovali radní města na základě doporučení výběrové komise.
Štědroň vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a dramatická umění na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU). V letech 2004 až 2007 působil v Národním divadle Brno (NdB) jako dramaturg činohry, poté do roku 2013 ve stejné instituci jako umělecký šéf Reduty. Od roku 2013 je ředitelem Divadla Na zábradlí v Praze. Mezitím se podílel také na Pražském divadelním festivalu německého jazyka, jehož je od roku 2021 ředitelem.
O pozici ředitele NdB se kromě něj ucházeli také ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš, finanční ředitel a statutární zástupce ředitele NdB Martin Gerych a rektor JAMU Petr Michálek. „Po prostudování písemných materiálů a po diskusi s uchazeči mohu potvrdit, že všichni účastníci výběrového řízení se ukázali jako vysoce kompetentní a prokázali předpoklady pro výkon funkce ředitele,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), jež byla předsedkyní výběrové komise.
Štědroň chce navazovat na Glaserovu vizi
Současný ředitel NdB Martin Glaser se svého postu vzdá k 31. červenci 2028. Štědroň by ve vedení divadla rád navázal na svého předchůdce a jeho tým. „Chci tak vytvářet z Národního divadla Brno klíčového aktéra v celonárodním kulturním dění a rozvíjet špičkové scénické umění, vnímání silné společenské role divadla či prohlubování zahraniční spolupráce,“ sdělil. Jeho koncepce rozvoje pro roky 2028 až 2032 je k dispozici na webu města.
Glaser ocenil, že radní jmenovali respektovaného divadelníka s renomovaným týmem. „Společně jistě přinesou divadlu cenné impulzy. Protože Petr Štědroň ve své koncepci deklaroval, že chce evolučně navazovat na naši práci, věřím, že předání divadla bude hladké a já tomu budu maximálně nápomocný,“ řekl.