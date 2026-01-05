Temnota je metafora toho, čemu Venezuelané pod Madurem čelí, říká překladatelka

Tvorbu současných venezuelských autorů přibližuje českým čtenářům několik překladů. Prózy popisují každodenní realitu za vlády prezidenta Nicoláse Madura, kterého nyní po vojenském zásahu ve Venezuele zadržují Spojené státy. Mnozí autoři během Madurovy vlády odešli do exilu, říká překladatelka ze španělštiny Lada Hazaiová.
Hazaiová česky převyprávěla román V Caracasu bude nejspíš stále tma od Kariny Sainz Borgové. Román přirovnává k próze Honzlová, v němž exilová spisovatelka Zdena Salivarová zachytila jedno léto v životě dívky, která nezapadá do režimní šablony padesátých let v Československu.
Rovněž částečně autobiografický příběh od Kariny Sainz Borgové líčí nepřikrášlenou realitu, jen ze současné Venezuely. „Mladá žena čelí zásadnímu zlomu ve svém životě, zemře jí matka. A současně je nucena snášet bezmoc a strach tváří v tvář zastrašujícím a často ponižujícím praktikám diktátorského režimu,“ naznačuje překladatelka.
Motiv tmy
Ze současné venezuelské literatury jsou českým čtenářům dostupné – obě v překladu Víta Kazmara – také dvě prózy od Rodriga Blanca Calderóna: Sympatie a Kniha noci. Pětačtyřicetiletý autor je generační souputník Brogové, i jejich motivy jsou podobné a odkazují na život v době Madurovy vlády.
„V románech se objevuje motiv tmy, což jednak odpovídá reáliím, tedy časovému posunu mezi Evropou a Latinskou Amerikou. V Knize noci pak odpovídá nuceným blackoutům. Byl to způsob, jakým se státní aparát snažil vyřešit ekonomickou krizi. Ale pochopitelně je význam temnoty mnohem širší. Je to metafora toho, čemu Venezuelané čelí – temnota morální, společenská, ekonomická, politická,“ vysvětlila Hazaiová.
Tamní autoři musejí podle ní počítat s cenzurou, v knižním odvětví ale není tak silná jako v jiných oblastech. „Což je dáno tím, že ve Venezuele v současné době neexistují žádná prestižní nakladatelství. Většina autorů odchází do exilu. Naopak periodika a sociální sítě jsou pod nemilosrdným drobnohledem. Dochází k omezování svobody slova, k uzavírání či zestátňování radiových a televizních stanic a dalších sdělovacích platforem,“ upřesnila.