Hudební ceny Apollo a Vinyla prozradily nominace. Kapela Ida The Young má obě

Hudební ceny Vinyla a Apollo vyhlásily nominace. Opakuje se v nich jméno plzeňské formace Ida The Young. Vítěze představí Vinyla 13. března, Apollo pak 11. května.

Nominace na ceny Vinyla

Amelie Siba vydala loni třetí album – a získala za něj svou třetí nominaci na nejlepší desku v cenách Vinyla. Novinka This may be the only way 2 heaven je podomácku poskládaná hlavně z fragmentů metalových samplů. Písničkářská experimentátorka na ní otevírá konverzaci o vlivu společnosti na duševní zdraví.

Siba shodou okolností hostuje i na další nominované desce Aftermath, za níž stojí hudebník Tomáš Kopáček a jeho projekt Black Tar Jesus. Trojici nominací na nejlepší nahrávku roku doplňuje plzeňská kapela Ida The Young s debutem Tell Me When You Pass The Sun. Skupina, pohybující se na pomezí folku, elektroniky a indie rocku, se loni stala objevem roku.

„V deskách se potkávají velmi osobní příběhy, které ale překračují individuální zkušenost a mluví obecně srozumitelným jazykem. Každá z nominovaných nahrávek má silnou identitu a jasný důvod, proč vznikla,“ uvedl jeden z koordinátorů cen Vinyla Pavel Uretšlégr.

Vítězem cen Vinyla jsou Anki, Ida The Young a Sanatorium Sonorum
Ceny Vinyla: Anki

Dvě nominace v letošním ročníku získala multimediální umělkyně Marie Tučková, která je nominovaná na objev i počin roku. Tedy v dalších dvou kategoriích, v nichž Vinyla uděluje ceny. A to díky alternativně-písničkářskému projektu Rivermoans. Její hudební počiny jsou volným pokračováním stejnojmenného výtvarného projektu, v němž v kresbách a básních zpracovává hudební skladby a partitury. 

„V aktuálních nominacích se silně ukazuje i role projektů, které scénu dlouhodobě udržují při životě – ať už jde o kluby, média nebo iniciativy, bez nichž by nová hudba neměla kde vznikat a znít,“ podotkl ke kategorii počin druhý z koordinátorů cen Vinyla Tomáš Grombíř.

Stále otevřené jsou do 25. ledna dvě tradiční výzvy hudebních cen Vinyla. Už pošesté se o Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku mohou ucházet hudební publicisté a publicistky. Společně s Bastl Instruments pak Vinyla popáté vyhlásila otevřenou výzvu Bastl Electronic Track zaměřenou na podporu talentů elektronické hudební scény.

Nominace na ceny Apollo

Ceny Apollo vybírají z loňské produkce nejlepší album a singl. S oceněním Vinyla se shodly, že nominaci na desku si zaslouží kapela Ida The Young za nahrávku Tell Me When You Pass The Sun. Konkuruje jí sólový debut Teď Jiřího Imlaufa, spojovaného se skupinou Houpací koně; psychedeličtí Astronauti, kteří plují vnitřním vesmírem písničkáře Jakuba Königa; či deska Amen, kterou zástupci undergroundové scény Lvmen dokončili po předčasném úmrtí původního kytaristy.

Hudební ceny Apollo za rok 2024 ukázaly na Ankiho a Pam Rabbit
Pam Rabbit s cenou Apollo za nejlepší singl roku 2024

Debutem zaujala i violoncellistka a zpěvačka Terezie Kovalová. Sólovou prvotinu Zinka označuje za autoterapii. Do nominací se vešly ještě dvě uskupení, které se loni přihlásily o slovo po delší odmlce: pětice Market s albem Love Bombing a The Prostitutes, jejichž comeback zpečetila nahrávka Inevitably Delayed.

Z ocenění za singl roku mají šanci se radovat Aleš Macenauer schovaný za projektem Zapomělsem, melancholická písničkářka Beata, společné píseň rapperů Jamese Colea a Idey nebo singl od kapely Tata Bojs. 

V polovině února by své nominace měly zveřejnit také Ceny Anděl, sošky vítězové zastupující žánry od popu po alternativu či klasiku převezmou v dubnu.

Otec a Sbormistr vedou nominace na Ceny české filmové kritiky

Nejvíce, tedy po šesti nominacích na Ceny české filmové kritiky za rok 2025 nasbírala dramata Otec Terezy Nvotové a Sbormistr Ondřeje Provazníka. Ocenění vítězové aktuálního ročníku převezmou 7. února v přímém přenosu České televize. Ta je také koproducentem většiny nominovaných titulů.
09:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Temnota je metafora toho, čemu Venezuelané pod Madurem čelí, říká překladatelka

Tvorbu současných venezuelských autorů přibližuje českým čtenářům několik překladů. Prózy popisují každodenní realitu za vlády prezidenta Nicoláse Madura, kterého nyní po vojenském zásahu ve Venezuele zadržují Spojené státy. Mnozí autoři během Madurovy vlády odešli do exilu, říká překladatelka ze španělštiny Lada Hazaiová.
před 19 hhodinami

Hudební MTV ve světě skončila. Zlatou éru videoklipů nahradily reality show

Poslední den loňského roku přestaly mimo Spojené státy vysílat některé hudební kanály MTV. První televizní hudební stanice na světě se v současnosti stala zábavou především pro diváky reality show, ve své nejsilnější době ale dokázala proměnit svět popu.
před 19 hhodinami

ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

Herečka Jiřina Bohdalová neuspěla u Ústavního soudu (ÚS) se stížností na zajištění obrazu Emila Filly. ČT to zjistila z usnesení zveřejněného na úřední desce ÚS. Herečka si za 1,5 milionu korun koupila obraz, který se ukázal být padělkem. Kvůli pokračujícímu trestnímu řízení s obchodníky s uměním ale nadále zůstane v soudní úschově.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

Troje dveře do chrámu otevírají osudy rodiny Františka Bílka

Nová kniha historika Martina Jindry objasňuje, jak se žilo ve stínu totalit sochaři, grafikovi, architektovi a také mystikovi Františku Bílkovi a jeho rodině. Pod názvem Troje dveře do chrámu v nás se detailně věnuje zejména osudům umělcových potomků.
4. 1. 2026

Publikace Revolver Revue připomíná, že samizdat se dělal na dohled kriminálu

Publikace Revolver Revue – Out Of Ghetto Magazine (Jak se dělal samizdat) se ohlíží za čtrnácti samizdatovými čísly tohoto časopisu. Nabízí možnost seznámit se se vším, co se za vydáváním důležité předlistopadové revue skrývalo a co vše to vůbec obnášelo, zároveň připomíná jak dobový kontext, tak zcela normální odvahu, jíž bylo tehdy třeba.
3. 1. 2026

Dobrá zpráva pro koho? Clooney získal francouzské občanství

George Clooney spolu se svou manželkou Amal a dvěma dětmi získal francouzské občanství. Na životě ve Francii si hollywoodský herec pochvaluje klid. Zatím ho ale příliš nemá – francouzská náměstkyně ministra vnitra prověřuje „dvojí metr“ a do herce si rýpnul i americký prezident Donald Trump, jehož je Clooney vytrvalým kritikem.
2. 1. 2026
