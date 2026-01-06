Hudební ceny Apollo a Vinyla prozradily nominace. Kapela Ida The Young má obě

Hudební ceny Vinyla a Apollo vyhlásily nominace. Opakuje se v nich jméno plzeňské formace Ida The Young. Vítěze představí Vinyla 13. března, Apollo pak 11. května.
Nominace na ceny Vinyla
Amelie Siba vydala loni třetí album – a získala za něj svou třetí nominaci na nejlepší desku v cenách Vinyla. Novinka This may be the only way 2 heaven je podomácku poskládaná hlavně z fragmentů metalových samplů. Písničkářská experimentátorka na ní otevírá konverzaci o vlivu společnosti na duševní zdraví.
Siba shodou okolností hostuje i na další nominované desce Aftermath, za níž stojí hudebník Tomáš Kopáček a jeho projekt Black Tar Jesus. Trojici nominací na nejlepší nahrávku roku doplňuje plzeňská kapela Ida The Young s debutem Tell Me When You Pass The Sun. Skupina, pohybující se na pomezí folku, elektroniky a indie rocku, se loni stala objevem roku.
„V deskách se potkávají velmi osobní příběhy, které ale překračují individuální zkušenost a mluví obecně srozumitelným jazykem. Každá z nominovaných nahrávek má silnou identitu a jasný důvod, proč vznikla,“ uvedl jeden z koordinátorů cen Vinyla Pavel Uretšlégr.
Dvě nominace v letošním ročníku získala multimediální umělkyně Marie Tučková, která je nominovaná na objev i počin roku. Tedy v dalších dvou kategoriích, v nichž Vinyla uděluje ceny. A to díky alternativně-písničkářskému projektu Rivermoans. Její hudební počiny jsou volným pokračováním stejnojmenného výtvarného projektu, v němž v kresbách a básních zpracovává hudební skladby a partitury.
„V aktuálních nominacích se silně ukazuje i role projektů, které scénu dlouhodobě udržují při životě – ať už jde o kluby, média nebo iniciativy, bez nichž by nová hudba neměla kde vznikat a znít,“ podotkl ke kategorii počin druhý z koordinátorů cen Vinyla Tomáš Grombíř.
Stále otevřené jsou do 25. ledna dvě tradiční výzvy hudebních cen Vinyla. Už pošesté se o Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku mohou ucházet hudební publicisté a publicistky. Společně s Bastl Instruments pak Vinyla popáté vyhlásila otevřenou výzvu Bastl Electronic Track zaměřenou na podporu talentů elektronické hudební scény.
Nominace na ceny Apollo
Ceny Apollo vybírají z loňské produkce nejlepší album a singl. S oceněním Vinyla se shodly, že nominaci na desku si zaslouží kapela Ida The Young za nahrávku Tell Me When You Pass The Sun. Konkuruje jí sólový debut Teď Jiřího Imlaufa, spojovaného se skupinou Houpací koně; psychedeličtí Astronauti, kteří plují vnitřním vesmírem písničkáře Jakuba Königa; či deska Amen, kterou zástupci undergroundové scény Lvmen dokončili po předčasném úmrtí původního kytaristy.
Debutem zaujala i violoncellistka a zpěvačka Terezie Kovalová. Sólovou prvotinu Zinka označuje za autoterapii. Do nominací se vešly ještě dvě uskupení, které se loni přihlásily o slovo po delší odmlce: pětice Market s albem Love Bombing a The Prostitutes, jejichž comeback zpečetila nahrávka Inevitably Delayed.
Z ocenění za singl roku mají šanci se radovat Aleš Macenauer schovaný za projektem Zapomělsem, melancholická písničkářka Beata, společné píseň rapperů Jamese Colea a Idey nebo singl od kapely Tata Bojs.
V polovině února by své nominace měly zveřejnit také Ceny Anděl, sošky vítězové zastupující žánry od popu po alternativu či klasiku převezmou v dubnu.