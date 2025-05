Hudební ceny Apollo za rok 2024 ukázaly na Ankiho a Pam Rabbit

Ceny české hudební kritiky Apollo označily za nejlepší loňské album I Want To Feel Safe od rappera Ankiho, které už letos obdrželo i cenu Vinyla. Oceněna byla i zpěvačka Pam Rabbit za singl Space.

Na vítězném albu I Want To Feel Safe vystihuje Anki své priority – bezpečí, klid a rodinu. Napříč skladbami se věnuje současnosti, ale i životním milníkům, které ho nějakým způsobem formovaly. Nominován byl na cenu Apollo i v kategorii singl roku s nahrávkou Forget Me Not. A s deskou I Want To Feel Safe uspěl už v cenách Vinyla.