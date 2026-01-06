Otec a Sbormistr vedou nominace na Ceny české filmové kritiky

Nejvíce, tedy po šesti nominacích na Ceny české filmové kritiky za rok 2025 nasbírala dramata Otec Terezy Nvotové a Sbormistr Ondřeje Provazníka. Ocenění vítězové aktuálního ročníku převezmou 7. února v přímém přenosu České televize. Ta je také koproducentem některých nominovaných titulů a pořadů.
Hlavní cenu pro nejlepší film uplynulého roku kromě snímků Otec a Sbormistr může získat ještě poetické roadmovie Zuzany Kirchnerové Karavan, které dosáhlo celkem na čtyři nominace.
Snímky Otec, Sbormistr a Karavan kompletně ovládly také nominace za nejlepší režii i obě herecké kategorie. Nominace připadly jak Milanu Ondríkovi a Dominice Morávkové, kteří jako manželé v dramatu Otec společně truchlí po tragické smrti dcery, tak filmovému sbormistrovi Juraji Lojovi a jeho nadané studentce Kateřině Falbrové i filmové matce Anně Geislerové a jejím synovi s poruchou autistického spektra Davidu Vodstrčilovi na cestě v karavanu po Itálii.
V kategorii nejlepší scénář doplňuje Otce a Sbormistra první český celovečerní viet-film Letní škola, 2001. Dužan Duong za svou režijní prvotinu dostal nominaci i pro objev roku, a to po boku vycházející herecké hvězdy ze Sbormistra Kateřiny Falbrové a debutující režisérky citlivého coming-of-age dramatu Nahoře nebe, v dolině já Kataríny Gramatové.
Drásavá studie viny a (sebe)odpuštění Otec si vedle toho připsala ještě nominaci za kameru Adama Suzina. Kritici a kritičky dále v kategorii audiovizuální počin vyzdvihli kameru Tomáše Kotase ve snímku Nahoře nebe, v dolině já a set design Beáty Kuraj ve stylizované krimi komedii Tony má plán.
Mezi dokumenty se prosadil Dům bez východu Tomáše Hlaváčka o obchodu s chudobou a Ta druhá Marie-Magdaleny Kochové o dívce, která dospívá ve stínu své sestry s postižením. Třetím nominovaným mezi dokumenty je Velký vlastenecký výlet, v němž režisér Robin Kvapil vyrazil s trojicí samozvaných popíračů ruské agrese na válkou zasaženou Ukrajinu.
Krátkým filmům znovu vévodí animace. Kritici a kritičky do nominací vybrali česko-ukrajinský dokumentární deník Anastasie Falileievy I Died in Irpin, existenciální muzikál Kámen Osudu v režii Julie Černé a experimentální koláž malý film o znásilnění od Nebe Motýlové.
V kategorii Mimo kino, která oceňuje televizní, online a jiné počiny mimo kinodistribuci, bodovaly vedle Studny, krimi minisérie podle skutečné události z nabídky Oneplay, také dokumenty. Konkrétně šestidílný Medvěd (Oneplay) o zvířeti, jehož možná regulace rozdělila Slovensko, a feministická zábavně-vzdělávací série České televize Potížistky.
Předání cen šestnáctého ročníku se uskuteční v pražském kulturním prostoru ARCHA+-. Večerem provede jím už podruhé youtuber Jan Špaček. Předávání bude mimo jiné inspirováno letošní zimní olympiádou a ponese se v duchu sportu ve filmu.