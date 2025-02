Filmem roku 2024 je Taušova Amerikánka, rozhodli kritici

Amerikánka přerostla během několika let z osobních vzpomínek Tauše v divadelní a nakonec i filmovou adaptaci. Snímek inspirovaný skutečným příběhem dívky, která prošla ústavní péčí, a její touhou po svobodě, získal i třináct nominací na Českého lva. Více nominací na ceny České filmové a televizní akademie (čtrnáct) získal pouze film Vlny. Ceny předají pořadatelé 8. března v pražském Rudolfinu. Dobové drama režiséra Jiřího Mádla ze tří nominací na Cenu české filmové kritiky neproměnilo žádnou.

Film Amerikánka je nazvaný podle dívky, se kterou Tauš sdílel její příběh, když se oba ocitli na pokraji společnosti. „Poprvé jsem si o ní napsal do deníku v květnu roku 2000, v čase, kdy jsme žili na ulici. Vyprávěla mi svůj příběh, který mě tak zasáhl, že jsem začal toužit porozumět její povaze, pochopit, co jí dává tolik síly. Od té doby jsem se tím příběhem zabýval a taky jsem věděl, že už na té ulici nemám co dělat,“ uvedl již dříve Tauš.