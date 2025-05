Zemřel Jiří Bartoška, herecká hvězda i prezident filmového festivalu

Ve věku 78 let zemřel Jiří Bartoška. Filmografie tohoto herce, oblíbeného i díky charismatu, čítá desítky rolí. Zapsal se například v trilogii z pravěké Osady Havranů, jako lékař záchranné služby v seriálu Sanitka či v komedii Teorie tygra, za niž získal Českého lva. Přes tři desetiletí stál také v čele filmového festivalu v Karlových Varech, který po sametové revoluci pomohl znovu vybudovat.

„Na svoje filmy nechodím, proto můžu točit další,“ žertoval Bartoška. V osmdesátých letech natočil také své asi nejznámější seriály. Pro diváky se tak stal především lékařem v Sanitce, ale také vlasteneckým tenťákem z Cirkusu Humberto a rodičem z My všichni školou povinní.

Oba také prošli Divadlem Na zábradlí, Havel coby jevištní technik a dramatik, Bartoška o něco později na této scéně hrál. Zůstal až do devadesátých let, kdy spolu s dalšími kolegy odešel a nedaleko založili Divadlo Bez zábradlí.

Scénář Jiřího Křižana atmosférou a intimní studií násilí připomíná o dvacet let starší film Stíny horkého leta. V příběhu z poválečného období se objevil v záporné roli jednoho z banderovců (a světlovlasé paruce), kteří drží jako rukojmí rodinu statkáře.

„V roce 1993 se stát rozhodl, že festival není perspektivní a že ho zruší. Načež kulturní obec říkala: Probůh, je to druhý nejstarší festival na kontinentu. A tak se založila nadace. Jenže nadace je brouk, který leží na zádech, hrabe nohama a čeká, až ho někdo otočí; popojde pár metrů a zase je na zádech. Když neseženete prachy na zrestaurování goblénů, necháte je v depozitáři a pak je někdy opravíte, ale festival je ve stejný čas na stejném místě. Navíc hodně lidí z východní Evropy, když to řeknu takhle vulgárně, čekalo na to, aby si od nás vzali áčkový festival,“ vzpomínal v Interview ČT24 na začátky.

Náprava komediálního deficitu

Funkce festivalového prezidenta Jiřímu Bartoškovi ale nezabránila hrát. A získal svého prvního Českého lva – za příběh Všichni moji blízcí o osudu židovské rodiny těsně před začátkem druhé světové války, mimo jiné připomíná záchranu dětí z protektorátu Nicholasem Wintonem. Bartoška se kvůli roli v tomto snímku prý naučil hrát na housle.