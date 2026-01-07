Skutečnost někdy předčí i fantazii, říkají tvůrci krimi pořadů

Krimi seriály patří mezi ty vůbec divácky nejúspěšnější pořady z tvorby České televize. Od 5. ledna k nim přibyla nová řada seriálu Místo zločinu. Po Ostravě, Českých Budějovicích a Plzni se děj přesouvá do Zlína. Režisér série Jiří Chlumský a autor true crime pořadů Mirek Vaňura o fenoménu detektivek mluvili v pořadu 90' ČT24.
Docent, Oktopus či Případy prvního oddělení patří k oblíbeným kriminálkám na obrazovkách České televize. V posledních letech mají velký úspěch i krimi podcasty. Dokazují to výsledky anket – v Podcast roku 2025 skončily na prvním místě s největším počtem hlasů Opravdové zločiny. Mezi veřejnoprávními se nejlépe umístil true crime podcast Kriminálka Českého rozhlasu.
Jeho autorem je Mirek Vaňura, který také připravil pro Českou televizi dokumentární sérii Legendy kriminalistiky. Vaňura míní, že skutečné zločiny dovedou mnohdy předčít i fantazii scenáristů. „Někdy jsou to takové zápletky, že kdyby je napsal scenárista, tak režisér ho s tím vyhodí, protože řekne, že se to prostě nemohlo v reálu stát,“ říká.
Oblíbené devadesátky
Kriminální příběhy, které se objevují v sérii Místo zločinu, se podle Jiřího Chlumského v devadesáti procentech zakládají na realitě. Detaily o nich zjišťují tvůrci přímo od kriminalistů, nicméně skutečnost je třeba následně převyprávět. „Musíme z toho udělat trošku pohádku, nemůžeme vraždit každého na potkání nebo ukazovat nějaké zombie. Nemůžeme některé věci ukazovat z důvodu, že by byly příliš kruté, nebo naopak nezajímavé, protože vyšetřování není nic moc zajímavého. Musíme z toho udělat zábavnou věc pro diváky,“ vysvětlil.
Napříč Místem zločinu Zlín se táhne linka spojená se zločinností devadesátých let. Porevoluční dekáda už u diváků měla velký úspěch v seriálu Devadesátky, prequelu Případů 1. oddělení. Nejsledovanější díly si pustilo i přes dva a čtvrt milionu lidí.
„V tom období tu byl Klondike, což říkají samotní kriminalisté. A protože se tenkrát nestačilo všechno vyřešit, jak byl ten nápor velký, tak se vraceli k ‚pomníkům‘ ještě před promlčením a často se jim to povedlo vyřešit,“ domýšlí Vaňura, proč jsou devadesátá léta vděčným tématem pro tvůrce i diváky.