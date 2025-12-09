ČT chystá na jaro Místo zločinu Zlín, černou komedii Lajf i pečení

Česká televize představila programové novinky na jaro 2026. Mimo jiné se vrátí pořad Peče celá země a série Místo zločinu se rozšíří o Zlín. Tvůrčí dvojice Jiří Strach a Marek Epstein představí černou komedii Lajf. Novinkou zaměřenou na deváťáky je projekt DouČTo a ČT sport čekají přenosy ze zimní olympiády.
„Jarní schéma opět potvrzuje, že Česká televize má silnou pozici veřejnoprávního média, které dokáže nabízet kvalitní a žánrově pestrou tvorbu pro všechny generace. Původní tvorba, vzdělávací projekty, kulturní pořady i velké sportovní události jsou jádrem toho, co má veřejná služba přinášet. Rok 2026 je pro nás zároveň rokem velkých výročí a o to víc mě těší, že divákům nabídneme mimořádně bohatý a hodnotný program,“ říká generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Od 3. ledna se na obrazovky vrací pořad Peče celá země. Čtvrtá řada nabídne nové výzvy, originální recepty, vyšší úroveň soutěžících a nově i podcast Dopečeno. Posuzovat výtvory budou opět Josef Maršálek a Míša Landová, moderování se ujmou Václav Kopta a Tereza Bebarová.
Stále oblíbený krimi žánr zastoupí nové případy ze série Místo zločinu. Po Plzni, Ostravě a Českých Budějovicích tentokrát od 5. ledna zamíří do Zlína. Tamní zločiny čekají na Radka Holuba, Jitku Schneiderovou, Igora Bareše, Andreu Moholyovou a Daniela Krejčíka. Vyšetřovat budou případy týkající se fotbalového prostředí, pašování uprchlíků či ekologického aktivismu. Průběžnou linku obstará nedořešený případ lehkých topných olejů z devadesátých let.
Premiéru bude mít film Lajf, v němž si zahráli Jiří Mádl, Jan Kolařík či Božidara Turzonovová. Nelehké téma odchodu ze života natočil s černým humorem Jiří Strach podle scénáře Marka Epsteina. „Vyprávíme hořko, veselo, cynicko-nadějný film o partě pěti lidí, kteří se neznají a spojuje je jediné – nikdo z nich nemá odvahu spáchat tu věc sám. Mají jediný společný cíl a možná o to větší tajemství. Najdou se někde na internetu a jedou spolu na poslední cestu, přičemž se poznávají,“ prozradil režisér.
Původní projekty v iVysílání či lekce DouČTo
Digitální platforma iVysílání obohatí svou nabídku o tři nové původní projekty: seriál Filter, dokumentární sérii Watchparty a cyklus Generace Nika. Diváci se mohou těšit i na premiéry a návraty kultovních titulů, mimo jiné Babylon Berlín, Geniální přítelkyně, Cruel Love, The Office, Afterparty či Červený trpaslík.
Program pro děti ČT :D připravuje pokračování večerníčku Čtyřlístek, další díly Pohádkové pátračky a také oslavy 45. výročí Studia Kamarád. Ze zahraničních seriálů uvede například Tobiáš Lolness, Belfort a Lupin, Byl jednou jeden předmět, Atomákov a Vegesauři. Do vysílání se vrátí i Gumídci nebo Phineas a Ferb.
„ČT edu spustí od 6. ledna 2026 nový projekt DouČTo – sérii živých lekcí pro deváťáky a jejich rodiče, které budou každý týden v úterý od 18 hodin dostupné na YouTube a Twitchi. Certifikovaný lektor během čtrnácti kapitol provede žáky přípravou na přijímačky v přímém přenosu a v interakci s diváky,“ doplnil Hynek Chudárek.
Dokument o HaDivadle či Stivínovi na Artu, olympiáda na ČT sport
ČT art v jarním programu přinese například pořady HaDivadla – Padesátka na krku, To je tanec!, Ikony Kamila Střihavky nebo Textaři, centra DOX – Za uměním, Stivín, improvizovaný portrét, Štěpán Rak: Kytarou ke kořenům, Kroky a skoky české animace nebo O milkování, lásce a zradě.
Stanice ČT sport ve dvacátém roce od svého vzniku odvysílá zimní olympijské hry 2026, mistrovství světa v hokeji a fotbale nebo světový šampionát v krasobruslení, který bude po více než třech dekádách hostit Praha. Novinkou je i vylepšená aplikace a web ČT sport, které divákům nabídnou jednodušší cestu ke všem sportovním přenosům na digitální platformě.