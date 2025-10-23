Na ČT se na Štědrý večer bude strašit, na Silvestra tančit se StarDance

Sváteční program České televize odstartuje už 30. listopadu přímým přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den bude mít premiéru výpravná pohádka Záhada strašidelného zámku a silvestrovskou noc včetně novoročního přípitku diváci oslaví s tanečním pořadem StarDance Tour.
„Vánoce jsou časem, kdy se rodiny scházejí, aby spolu sdílely radost, pohodu a společné chvíle. Česká televize chce být i letos jejich součástí – přinést do domácností příběhy plné laskavosti, humoru a naděje. Naše vánoční programová nabídka je poděkováním všem divákům, kteří s námi tráví sváteční čas už tolik let,“ říká generální ředitel Hynek Chudárek.
Na Štědrý večer odvysílá Česká televize novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Na něm se v hereckém obsazení potkají Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková. Jiří Mádl si zahrál ministra, Pavel Kříž generála a Jana Plodková princezninu vychovatelku.
„Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám. Druhým, skrytějším poselstvím scenáristy a autora Tomáše Syrovátka je, že my lidi obecně rádi věříme lžím, ale pravdu, kterou máme přímo před sebou, nevidíme,“ prozradil režisér Ivo Macharáček. V příběhu se prolíná kouzelný a reálný svět.
Největší zázrak na Boží hod
Boží hod bude mít na programu další pohádkovou novinku – slovenský Největší zázrak, natočený v koprodukci ČT. Hlavními hrdiny příběhu o lásce, zradě a také oběti jsou kouzelník, princezna a pekař.
„Láb je nešikovný a sobecký čaroděj, který sice má kouzelnou moc, ale neumí ji nijak rozvíjet ani využít. Právě na něm divák pochopí, jak je pro každého člověka existenčně důležité si přiznat chybu a najít odvahu ji napravit. Jen tak se člověk může posunout dál,“ podotýká režisér Tomáš Jančo, který pohádkovou novinku natočil podle scénáře Hany Lasicové.“ V Největším zázraku se objeví i čeští herci Jan Budař a Michal Isteník a ČT ho odvysílá v duálním provedení.
Pohádka pro neslyšící bude o čertech
Ani v letošním vánočním čase nebude chybět televizní pohádka pro neslyšící v českém znakovém jazyce doprovázeném dabingem pro slyšící diváky. U pohádky Ke všem čertům hledali autorka Jana Ozoráková a režisér Jan Bártek inspiraci u klasického a oblíbeného příběhu Čertův švagr Boženy Němcové s přihlédnutím k dalším jeho literárním převyprávěním. „Byl bych moc rád, kdyby tato pohádka napomohla tomu, že se slyšící lidé budou o neslyšící komunitu víc zajímat,“ přeje si režisér.
Z dokumentů najdou diváci ve sváteční nabídce například film David Becher – Hippokrates Karlových Varů o jedné z klíčových postav českých dějin, lékařství a lázeňství, se kterou je coby průvodce seznámí herec Jiří Dvořák.
Portréty osobností a také dokumenty o českých i zahraničních hudebních a divadelních scénách čekají na diváky ČT art. Těšit se mohou na dokument Síla hlasu: příběh Pražského filharmonického sboru, záznam vystoupení rokenrolového krále Elvis Presley: Havaj 1973 nebo narozeninový koncert kapely YoYo Band. Na své si přijdou i příznivci klasické taneční pohádky Louskáček.
Duchovno a charita
Duchovní rozměr Vánoc potvrdí především program ČT2, a to počínaje Adventní bohoslužbou 30. listopadu. Na Štědrý den nebude chybět Vánoční promluva a o den později vánoční požehnání papeže Lva XIV. z Vatikánu při přenosu tradičního Urbi et orbi.
Již pětatřicáté výročí letos oslaví Adventní koncerty ČT, které nezamíří jen do Prahy, ale vydají se na tři zastávky napříč republikou. Konkrétně do kostelů v Jaroměřicích nad Rokytnou, Opavě a Mostě. Patronátu se z osobností České televize letos ujali Michal Žák, Vladimír Kořen, Martin Písařík a Lucie Výborná.
Nové příběhy pro děti i rekapitulace v iVysílání
Dětský program uvede v předvánočním čase nový krátký hraný příběh Karla Janáka Šťastné a strašidelné! Vánoční prázdniny nabídnou vedle dvou premiérových animovaných filmů Sobík Niko za polární září a Labutí princezna: Království hudby také nový speciál seriálu Kung Fu Panda: Dračí rytíř. Pro ty nejmladší je připraven dokument Max a Mája: Příběh lištiček a film od studia Disney Ivan je jen jeden.
Déčko už tradičně odvysílá na Štědrý den i Českou mši vánoční. Sváteční web Déčka s hry, videy, kvízy či pohlednicemi odkazuje letos k novému večerníčku o Rychlých šípech.
V oslavách šedesáti let Večerníčku navíc i během svátků pokračuje iVysílání, kde do konce roku přibudou populární Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček či Štaflík a Špagetka. Na domovské stránce najdou diváci v kolekci To nejlepší z iVysílání i letos rekapitulaci nejsledovanějších a nejlépe hodnocených titulů roku 2025.
Závěr roku s Výbornou, Šípem a StarDance
Poslední večer v tomto roce odstartuje v České televizi Výborná Show. Navážou na ni silvestrovská vydání pořadů Zázraky přírody a Všechnopárty Karla Šípa.
Závěr roku rovněž zpestří zábavní pořad StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, tedy sestřih toho nejzajímavějšího z letošního premiérového turné populární taneční show. Novoroční přípitek obstarají dlouholetí moderátoři StarDance Tereza Kostková a Marek Eben.