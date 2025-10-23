Na ČT se na Štědrý večer bude strašit, na Silvestra tančit se StarDance


před 58 mminutami|Zdroj: ČT

Sváteční program České televize odstartuje už 30. listopadu přímým přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den bude mít premiéru výpravná pohádka Záhada strašidelného zámku a silvestrovskou noc včetně novoročního přípitku diváci oslaví s tanečním pořadem StarDance Tour.

„Vánoce jsou časem, kdy se rodiny scházejí, aby spolu sdílely radost, pohodu a společné chvíle. Česká televize chce být i letos jejich součástí – přinést do domácností příběhy plné laskavosti, humoru a naděje. Naše vánoční programová nabídka je poděkováním všem divákům, kteří s námi tráví sváteční čas už tolik let,“ říká generální ředitel Hynek Chudárek.

Na Štědrý večer odvysílá Česká televize novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Na něm se v hereckém obsazení potkají Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková. Jiří Mádl si zahrál ministra, Pavel Kříž generála a Jana Plodková princezninu vychovatelku.

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková točí vánoční pohádku
Oskar Hes při natáčení vánoční pohádky

„Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám. Druhým, skrytějším poselstvím scenáristy a autora Tomáše Syrovátka je, že my lidi obecně rádi věříme lžím, ale pravdu, kterou máme přímo před sebou, nevidíme,“ prozradil režisér Ivo Macharáček. V příběhu se prolíná kouzelný a reálný svět.

Největší zázrak na Boží hod

Boží hod bude mít na programu další pohádkovou novinku – slovenský Největší zázrak, natočený v koprodukci ČT. Hlavními hrdiny příběhu o lásce, zradě a také oběti jsou kouzelník, princezna a pekař.

Jan Budař v pohádce Největší zázrak
Zdroj: ČT

„Láb je nešikovný a sobecký čaroděj, který sice má kouzelnou moc, ale neumí ji nijak rozvíjet ani využít. Právě na něm divák pochopí, jak je pro každého člověka existenčně důležité si přiznat chybu a najít odvahu ji napravit. Jen tak se člověk může posunout dál,“ podotýká režisér Tomáš Jančo, který pohádkovou novinku natočil podle scénáře Hany Lasicové.“ V Největším zázraku se objeví i čeští herci Jan Budař a Michal Isteník a ČT ho odvysílá v duálním provedení.

Pohádka pro neslyšící bude o čertech

Ani v letošním vánočním čase nebude chybět televizní pohádka pro neslyšící v českém znakovém jazyce doprovázeném dabingem pro slyšící diváky. U pohádky Ke všem čertům hledali autorka Jana Ozoráková a režisér Jan Bártek inspiraci u klasického a oblíbeného příběhu Čertův švagr Boženy Němcové s přihlédnutím k dalším jeho literárním převyprávěním. „Byl bych moc rád, kdyby tato pohádka napomohla tomu, že se slyšící lidé budou o neslyšící komunitu víc zajímat,“ přeje si režisér.

Pohádka Ke všem čertům
Zdroj: ČT/Zuzana Páchová

Z dokumentů najdou diváci ve sváteční nabídce například film David Becher – Hippokrates Karlových Varů o jedné z klíčových postav českých dějin, lékařství a lázeňství, se kterou je coby průvodce seznámí herec Jiří Dvořák.

Portréty osobností a také dokumenty o českých i zahraničních hudebních a divadelních scénách čekají na diváky ČT art. Těšit se mohou na dokument Síla hlasu: příběh Pražského filharmonického sboru, záznam vystoupení rokenrolového krále Elvis Presley: Havaj 1973 nebo narozeninový koncert kapely YoYo Band. Na své si přijdou i příznivci klasické taneční pohádky Louskáček.

Duchovno a charita

Duchovní rozměr Vánoc potvrdí především program ČT2, a to počínaje Adventní bohoslužbou 30. listopadu. Na Štědrý den nebude chybět Vánoční promluva a o den později vánoční požehnání papeže Lva XIV. z Vatikánu při přenosu tradičního Urbi et orbi.

Lucie Výborná při Adventních koncertech ČT
Zdroj: ČT

Již pětatřicáté výročí letos oslaví Adventní koncerty ČT, které nezamíří jen do Prahy, ale vydají se na tři zastávky napříč republikou. Konkrétně do kostelů v Jaroměřicích nad Rokytnou, Opavě a Mostě. Patronátu se z osobností České televize letos ujali Michal Žák, Vladimír Kořen, Martin Písařík a Lucie Výborná.

Nové příběhy pro děti i rekapitulace v iVysílání

Dětský program uvede v předvánočním čase nový krátký hraný příběh Karla Janáka Šťastné a strašidelné! Vánoční prázdniny nabídnou vedle dvou premiérových animovaných filmů Sobík Niko za polární září a Labutí princezna: Království hudby také nový speciál seriálu Kung Fu Panda: Dračí rytíř. Pro ty nejmladší je připraven dokument Max a Mája: Příběh lištiček a film od studia Disney Ivan je jen jeden.

Déčko už tradičně odvysílá na Štědrý den i Českou mši vánoční. Sváteční web Déčka s hry, videy, kvízy či pohlednicemi odkazuje letos k novému večerníčku o Rychlých šípech.

Z filmu Šťastné a strašidelné
Zdroj: ČT

V oslavách šedesáti let Večerníčku navíc i během svátků pokračuje iVysílání, kde do konce roku přibudou populární Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček či Štaflík a Špagetka. Na domovské stránce najdou diváci v kolekci To nejlepší z iVysílání i letos rekapitulaci nejsledovanějších a nejlépe hodnocených titulů roku 2025.

Závěr roku s Výbornou, Šípem a StarDance

Poslední večer v tomto roce odstartuje v České televizi Výborná Show. Navážou na ni silvestrovská vydání pořadů Zázraky přírody a Všechnopárty Karla Šípa.

Závěr roku rovněž zpestří zábavní pořad StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, tedy sestřih toho nejzajímavějšího z letošního premiérového turné populární taneční show. Novoroční přípitek obstarají dlouholetí moderátoři StarDance Tereza Kostková a Marek Eben.

StarDance Tour
Zdroj: ČT/Zuzana Panská

Výběr redakce

Summit EU řeší podporu Ukrajiny i evropskou obranu

Summit EU řeší podporu Ukrajiny i evropskou obranu

08:02Aktualizovánopřed 26 mminutami
Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

11:40Aktualizovánopřed 59 mminutami
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

08:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami
USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

před 2 hhodinami
Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

před 4 hhodinami
Požár v Nehvizdech způsobil škodu za desítky milionů

Požár v Nehvizdech způsobil škodu za desítky milionů

před 4 hhodinami
Katolické církvi v Polsku věří jen zhruba třetina obyvatel

Katolické církvi v Polsku věří jen zhruba třetina obyvatel

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Na ČT se na Štědrý večer bude strašit, na Silvestra tančit se StarDance

Sváteční program České televize odstartuje už 30. listopadu přímým přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den bude mít premiéru výpravná pohádka Záhada strašidelného zámku a silvestrovskou noc včetně novoročního přípitku diváci oslaví s tanečním pořadem StarDance Tour.
před 58 mminutami

Hledáme, co To chce, říkají tvůrci seriálu podle Kinga

Hororový fenomén To od spisovatele Stephena Kinga se dočkal seriálového prequelu. První řada nazvaná To: Vítejte v Derry je zasazená před hlavní příběh hororového románu z roku 1986.
před 5 hhodinami

Katolické církvi v Polsku věří jen zhruba třetina obyvatel

Katolická církev v Polsku ztrácí věřící i podporu společnosti jako celku. Důvěřuje jí pouhých pětatřicet procent lidí. Vadí jim provázanost instituce s politikou a podle mnohých neadekvátní reakce na některé problémy. Polská katolická církev čelila v posledních letech řadě skandálů, zejména v souvislosti s odhalením sexuálního zneužívání dětí. „Ještě v osmdesátých letech za komunismu církev pozitivně hodnotilo asi devadesát procent lidí, pak ale přišla debata o potratech,“ zmínil další problémové téma sociolog Krzysztof Koseła.
před 5 hhodinami

Kubišová získala osvědčení za účast ve třetím odboji

Zpěvačka Marta Kubišová převzala od zástupců ministerstva obrany a Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) osvědčení účastníka třetího odboje. Sama o něj nežádala, s jejím souhlasem tak učinil ÚSTR, který může o osvědčení žádat díky loňské změně zákona. Ústav zároveň připravil dokumenty dokládající sledování Kubišové StB. Zpěvačka nesměla veřejně vystupovat od února 1970, byla signatářkou Charty 77 a později i její mluvčí.
před 16 hhodinami

„Nebyli bychom tam, kde jsme teď.“ Poláková a Urban nahráli Sršně

Herečka a zpěvačka Barbora Poláková zkomponovala a natočila s hudebníkem Štěpánem Urbanem dvanáct nových písní. Společnou desku nazvali Sršeň. Vyjde v půlce listopadu.
před 20 hhodinami

Vláda schválila nové národní kulturní památky

Zámek v Moravské Třebové, kostel a kaple s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory či kostel s katakombami a budovou latinské školy v Klatovech dostanou status národní kulturní památky, tedy nejvyšší památkovou ochranu. Národní kulturní památkou se stane také devět barokních paláců v Praze, schválila ve svém nařízení vláda. Po zasedání kabinetu to řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Nařízení bude platit od 1. července příštího roku, informovalo ministerstvo kultury.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

KVÍZ: Arabela se poprvé dostala na jeviště. Co si pamatujete ze seriálu?

Z televize na jeviště se poprvé dostal seriál Arabela. Říši pohádek se světem lidí propojují v Klicperově divadle v Hradci Králové. Seriálový příběh měl premiéru před čtyřiceti pěti lety o Vánocích. Jak dobře si ho pamatujete, si můžete ověřit v kvízu na konci článku.
před 21 hhodinami

Ukradené šperky z Louvru se zřejmě nepodaří zachránit

Francouzská policie pokračuje ve vyšetřování nedělní krádeže v pařížském muzeu Louvre, ze kterého zloději odnesli několik cenných šperků. Podle expertů je možné, že se kriminalistům podaří odhalit pachatele, navrácení odcizených šperků však považují za nepravděpodobné, píše agentura Reuters. Návštěvníci se do muzea stále nedostanou. Na rozdíl od předchozích dnů však v úterý není uzavřené mimořádně, nýbrž pouze z důvodu pravidelné údržby.
21. 10. 2025Aktualizováno21. 10. 2025
Načítání...