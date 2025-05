Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková točí vánoční pohádku

V pohádce se představí i zkušení herci Pavel Kříž či Jana Plodková. Pro představitelku princezny Sofie Annu Švehlíkovou jde ale o první velkou filmovou roli. „Miluju Vánoce, takže pro mě je to srdcová záležitost, že si ve vánoční pohádce můžu zahrát,“ přiznává.

Tradiční pohádka s moderními prvky



„Je to tradiční pohádka, možná s pár moderními prvky nebo modernějšími charaktery,“ prozradil režisér Ivo Macharáček. „Až po mnoha letech poznáme, jestli jsme ji udělali dobře. Teprve když se diváci k pohádce rádi vrátí, tak to považuju za úspěch,“ dodal. To pro jeho předchozí pohádkový příběh Tajemství staré bambitky i jeho pokračování stále platí.

Natáčí se na rokokovém zámku Dobříš. Štáb vánoční pohádky se tu zdrží jen pár dní, předtím natáčel v Českém Krumlově a následně zamíří na zámek Chyše.