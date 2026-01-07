Písňovna shromáždila už tisíce zdigitalizovaných lidových písní

Zpřístupnit lidové písně veřejnosti si klade za cíl internetová databáze Písňovna. Projekt připravil Etnologický ústav Akademie věd České republiky. Platforma zatím obsahuje přes patnáct tisíc zdigitalizovaných písní.
Původně sběratelé zapisovali lidové písně ručně. Nejvíce záznamů je z devatenáctého století. „Začala industrializace a přesun lidí do měst, řada lidí si všimla, že původní kontext lidových písní z venkovských komunit začíná mizet a ty písně se ztrácejí. Takže se vydali do terénu,“ vysvětluje etnomuzikolog Matěj Kratochvíl.
Mezi nimi třeba skladatel Leoš Janáček nebo básník a archivář Karel Jaromír Erben. Ten zapsal téměř šest tisíc písní, včetně skladby Skákal pes přes oves s dodnes známým textem z Chrudimska. „Zatímco anonymní sběratel na Nymbursku zapsal tu písničku s trošku jiným textem, kdy se zpívá, že skákal pes přes oves, přes zelenou louku, měl nožičky chlupatý, do pusinky ďourku,“ prozradil Kratochvíl.
Rozvoj techniky později umožnil zaznamenávat melodie i na nahrávky. Vyhledat píseň v Písňovně lze tak třeba i zapískáním. A různé varianty textů či nápěvů umožňuje platforma srovnávat. Do budoucna tak bude sloužit badatelům nebo vyučujícím ve školách.