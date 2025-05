Na Bartošku vzpomíná Eben, Trojan i Crowe. Ve Varech by mohl mít ulici

„Byla to mimořádná osobnost a asi to měl dáno, že ať už v jakékoliv roli vstoupil na jeviště a začal komunikovat s ostatními herci, tak člověk uhranul,“ připojil svou vzpomínku herec Jan Potměšil .

Režisér a scenárista Radek Bajgar Jiřího Bartošku obsadil do filmu Teorie tygra, který se stal diváckým hitem. „Byl první, kdo poznal, že to není komedie. Když to četl, říkal: To je vlastně drama. Měl vekou sociální inteligenci, což byl základ jeho herectví. Musel rozumět, kdo je a co dělá,“ podotýká Bajgar. Pokračování Teorie tygra už bylo připraveno, ale k natáčení nakonec nedošlo. S Bartoškou natočil Bajgar ještě i Kurz manželské touhy.