Pokrok, míní o Putinově návrhu k jednání Vondráček. Podle Vondry nestačí

„Posun je v tom, že navrhl bezpodmínečná jednání. To je novinka. Ale taky je otázka, jestli to není jen zdržovací taktika,“ poznamenal europoslanec. Schůzky podle něj za situace, že by nebylo dojednáno zastavení bojů, ztrácí smysl.

„Je to určitý důležitý krok, ale podle mého soudu nestačí,“ zhodnotil Vondra ruský noční návrh. Podle něj Putinovy kroky potvrzují, že mír nechce – pokud by tedy nevyhovoval pouze ruským požadavkům.

Vondráček uvedl, že by ruský návrh zhodnotil kladně. „Odkázal bych na síť Donalda Trumpa, že jednání vítá,“ komentoval opoziční poslanec s dodatkem, že nejde o „řešení všeho“, ale považuje to za „hmatatelný pokrok“. „Postoj můžete označit za zdržovací taktiku, ale nenechme se zmást tím, co říká (francouzský prezident Emmanuel) Macron. To teď není podstatné.“

„Soustředil bych se na to, že Putin řekl, že chce trvalý mír a ne přestávku pro dozbrojení,“ pokračoval místopředseda ANO. Faktem podle něj nicméně je, že Rusko má na bojišti převahu, tudíž v jeho zájmu není umožnit Ukrajině dozbrojit.

Farský upozornil na výše zmíněný „důležitý prvek evropské diplomacie“ a „vtáhnutí do hry“ Spojených států. „Nebyl to vzkaz jen Putinovi, ale i Trumpovi. Ten se opakovaně vyjadřuje, že je to Bidenova válka,“ podotkl.

„Putin se dostal do složité situace“

„Evropská iniciativa s telefonickým zapojením Donalda Trumpa nemohla být jasnější v tom, že ukázala, kdo je v tomto případě agresorem a kdo obětí. A to je vzkaz i Trumpovi. Přijde mi to jako skvělá zinscenovaná diplomatická schůzka. Putin se dostal do složité situace. Dali mu na výběr ze dvou pro něj špatných možností. Buď by přijal příměří a doma by ukázal slabost, nebo ho nepřijme a vzkáže, že on je agresor a chce pokračování války. On si přirozeně vybral třetí cestu. Tu zdržovací,“ vyjádřil se europoslanec hnutí STAN, podle něhož je důležité, aby si Trump uvědomil, že „klíč k míru leží v Moskvě“.

S povahou zapojení USA nicméně nesouhlasil Šlachta, který si myslí, že tlak na Putina nespustila Evropa. „Celé vyjednávání začalo na pohřbu papeže Františka,“ upozornil na podstatu role Washingtonu. Zmíněná schůzka podle něj napravila předchozí nevydařené jednání v Bílém domě. „Trump se zapojuje čím dál tím víc,“ dodal.

Pro vliv USA podle senátora navíc mluví dohoda o těžbě minerálů, v níž evropští spojenci napadené země nijak zahrnutí nejsou.