„Tolik Vietnamců v Thermalu nebylo.“ Premiéru měl první český celovečerní viet-film

Režisér a scenárista Dužan Duong přináší s lehkostí a vtipem autentický pohled do vietnamské komunity očima první generace, která vyrostla v Čechách. První český celovečerní viet-film s názvem Letní škola, 2001 měl premiéru na festivalu v Karlových Varech.

Příběh – jak název snímku napovídá – zasadili scenáristé Dužan Duong, Jan Smutný a Lukáš Kokeš do léta 2001. Sedmnáctiletý Kien s vlasy obarvenými načerveno se po deseti letech ve Vietnamu vrací k rodině do tržnice v Chebu. Dužan Duong pro svůj celovečerní debut využil místo a čas spojené s vlastním dětstvím. „Pro mě je většina dětských vzpomínek ta tržnice, která kdysi byla obrovská,“ říká.

Herce hledali tvůrci na sítích i ve večerkách

Autoři filmu hledali herce metodou streetcastingu – tedy na ulicích, ale také ve večerkách, nehtových studiích a na sociálních sítích. „Já jsem viděl casting call na Facebooku. Říkal jsem si, je to hustý, zkouším to. Mám podobný příběh jako ta postava, takže jsem Kiena vůbec nemusel hrát,“ prozradil představitel hlavního hrdiny The Duong Bui.