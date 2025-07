Sbormistr ukazuje, jak složité je mluvit o sexuálním zneužívání, říká režisér

Tereza Willoughby

, jab

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK

13 minut Rozhovor s Ondřejem Provazníkem a Kateřinou Falbrovou Zdroj: ČT24

Premiéra čeká v neděli na festivalu v Karlových Varech jeden ze dvou českých snímků v hlavní soutěži – drama Sbormistr v režii a podle scénáře Ondřeje Provazníka. Příběh je smyšlený, prvotní inspirací ale byla skutečná kauza kolem sboru Bambini di Praga.

Sbormistrovi – dnes už neexistujícího – sboru Bambini di Praga Bohumilu Kulínskému uložil soud v roce 2009 pět a půl roku vězení za zneužívání nezletilých dívek. V červnu 2011 byl podmíněně propuštěn, svou vinu odmítal. Sbor v souvislosti s aférou zanikl. „Tehdy mě zasáhla kontroverze kolem procesu s panem Kulínským, kdy se bývalé sboristky rozdělily na dva tábory. Jeden, který se sbormistra dost vehementně zastával, a jeden, který ho obvinil z činů, které mu pak byly prokázané. A o třináct let později, když vypuklo hnutí MeToo, tak jsem si na to vzpomněl, a řekl jsem si, že to byl takový zvláštní český předvoj tohoto celosvětového hnutí. Že to byla věc, která v české společnosti o tomto tématu už otevřela debatu,“ uvedl Ondřej Provazník v rozhovoru s Terezou Willoughby.

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr

Reálná kauza ale zůstává jen prvotní inspirací. Problematického sbormistra hraje ve filmu Juraj Loj, dívky našel režisér mezi neherečkami v Kühnově dětském sboru. „Chtěl jsem, aby ten film měl co nejautentičtější atmosféru a aby v něm perfektně vynikla hudební složka, protože je klíčovým elementem. Holky se navzájem znaly, takže jsme nemuseli pracně vytvářet vztahy před kamerou, a to vše filmu hodně pomohlo,“ vysvětlil Provazník. Výraznou roli má ve snímku Kateřina Falbrová, která představuje jednu z dívek. „Nijak zvlášť jsem se na to nepřipravovala, prostě jsem reagovala na to, co se děje,“ popsala, jak coby neherečka přistupovala k nelehkému tématu. Sbormistr nemá být edukativní, k zamyšlení ale ano Natáčet takové snímky jí přijde důležité, protože tím pádem se o tématu zneužívání mluví. „Trochu mě mrzí, že jednou do roka k nám do školy přijdou policisté a řeknou nám: ‚Nepijte, neberte drogy.‘ Ale o sexuálních predátorech nám nic neříkají,“ podotkla.

Juraj Loj jako sbormistr