Padesát milionů za Koperníka. Kdysi zakázanou knihu koupil neznámý sběratel

V přepočtu skoro padesát milionů korun investoval neznámý kupec do prvního vydání přelomového díla Mikuláše Koperníka. Aukční síň Sotheby's vydražila 20. října i dalších 155 knih věhlasných středověkých i novověkých astronomů, matematiků a fyziků, včetně Isaaca Newtona, Galilea Galileiho nebo Tychona Braha. V původním nákladu kdysi vydali nižší stovky knih, dochoval se jich ale jen zlomek – proto mají dnes takovou cenu.
Říká se, že pohnul Zemí a zastavil Slunce. Mikuláš Koperník byl prvním vědcem, který na základě precizních důkazů popsal, že naše planeta není středem vesmíru. A právě za jeho revoluční dílo O obězích nebeských sfér, které přispělo ke vzniku moderní astronomie, teď sběratel zaplatil v přepočtu bezmála padesát milionů korun.
„Je to jedno z nejúžasnějších vědeckých schémat, které kdy bylo vytvořeno. Slunce je v centru. To je naprosté přeskládání vesmíru,“ popisuje význam knihy z poloviny 16. století historik vědy Nick Wilding.
Později spis katolická církev zařadila na Index zakázaných knih – 5. března 1616 zakázala jeho čtení i vydávání, což vydrželo další dvě století. Problém s ním měli ale také protestanti. Martin Luther se o knize dozvěděl ještě před jejím vydáním a podle dobových svědectví ji zásadně odsoudil: „Lidé naslouchali nějakému povýšenému astrologovi, který se snažil dokázat, že se otáčí Země, a ne nebesa či obloha, Slunce a Měsíc. Tento blázen chce převrátit celou vědu astronomie; ale Písmo svaté nám říká, že Jozue přikázal, aby se zastavilo Slunce, a ne Země.“
Astronomie jako investice
Řada titulů z úterní dražby se nachází taky ve sbírkách Národní knihovny. Například díla dánského astronoma Tychona Braha, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. a je pohřbený pod Týnským chrámem v Praze.
„Je to známá publikace, kde vlastně představil všechny přístroje, pomocí kterých pozoroval oblohu a prováděl svoje měření,“ popisuje ji Tereza Paličková, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků z Národní knihovny. Díky těmto přístrojům Brahe dosahoval mimořádné přesnosti při měření nebeských těles ještě před vynálezem dalekohledu. Ten potom využíval a zdokonalil Galileo Galilei, který teoreticky vycházel právě z Koperníkova O obězích nebeských sfér.
Jak Galilei, tak i Koperník se dočkali vědeckého uznání jejich tehdy revolučních teorií až o století později. Jejich dílo ale otevřelo cestu, po které jde moderní věda až doposud.