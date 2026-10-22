Hon na čarodějnice? Nástroje AI hledají spisovatele, kterým pomohla AI


před 49 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK, AP, Fortune, Radical Books Collective, CBS, Commonwealth Short Story Prize, Guardian, Independent, Observer, NYTimes, Publishers Weekly, Wired, AI weekly, The Atlantic, New Yorker, Literary Hub, Bloomberg, Stanford University, France24

Kanaďan Thélyson Orélien, Zimbabwan Simbarashe Kundizeza, Američanka H. M. Wolfeová. Všichni tito spisovatelé mají jedno společné: čelí nařčení, že program na rozpoznání AI textů označil jejich beletristická díla jako napsaná pomocí umělé inteligence. Některé z nich obvinění ze spolupráce s umělou inteligencí stálo možnost získat prestižní literární ceny nebo milionové smlouvy s nakladateli. Množství příkladů dosvědčuje rostoucí nejistotu ohledně autorství, s níž se literatura bude muset vypořádat.

Nejnověji se v literárním světě probírá Zimbabwan Simbarashe Kundizeza, nedávný vítěz Caineho ceny pro africké povídkáře. Vítězná povídka se ovšem nyní přezkoumává poté, co časopis The Atlantic s odvoláním na analýzu programu Pangram uvedl, že text „napsala“ umělá inteligence s výjimkou úryvku vypůjčené básně.

Kundizeza se brání, že všechna slova v příběhu jsou jeho, stejně jako inspirace ve vlastní rodině vystavené těžkostem poté, co otec přestal pracovat jako účetní. Náznaky, že na použití AI ukazuje změna stylu, označil za „zásadní nepochopení spisovatelského řemesla“. Argumentuje i tím, že chybí motiv, proč nechal text vygenerovat – vymyšlení povídky nedostal za úkol a do soutěže o cenu, spojenou s deseti tisíci dolary, ji poslal časopis, kde vyšla, aniž by za ni Kundizeza očekával honorář.

Afričtí autoři, ale i čtenáři by se měli proti takovým obviněním ohrazovat, protože umělá inteligence může být vůči lidem černé pleti zaujatá, doplnil pro agenturu AP. Výzkumy z předních univerzit skutečně potvrdily, že AI vykazuje předsudky ohledně rasy například v náborových algoritmech.

Umělé inteligence jsou skrytě rasistické. V experimentu odsoudily k smrti více Afroameričanů
Ilustrační foto

„Digitální lynčování pokračuje, protože černošští autoři jsou terčem skandálů souvisejících s umělou inteligencí a plagiátorstvím,“ je téhož názoru i třeba názorově vyhraněný Radical Books Collective, nabízející „progresivní diskuse“ o „odvážných a politicky zajímavých knihách“.

Kanadský spisovatel přiznal plagiátorství, AI ale ne

Zmiňuje mimo jiné kanadského spisovatele Thélysona Oréliena. Ten si získal přízeň kritiků příběhem haitského migranta, který po zemětřesení v roce 2010 odejde do Kanady, podobně jako Orélien, jenž rovněž pochází z Haiti. Jenže Goncourtova cena, jedno z nejprestižnějších frankofonních literárních ocenění, škrtla koncem září román C’était ça ou mourir (Buď to, nebo zemřít) ze svého soutěžního seznamu. „Analýzy důvěryhodných výzkumníků a novinářů ukazují na to, že kniha je se vší pravděpodobností z velmi velké části výsledkem umělé inteligence,“ znělo zdůvodnění.

Vyloučením románu ze soutěže chce dát Goncourtova cena najevo, že nepodporuje tvorbu literárních textů pomocí AI. Podle udělující Goncourtovy akademie je zapotřebí vypracovat etický kodex umožňující rozlišit, co bylo vytvořeno umělou inteligencí a co lidskou bytostí, protože otázky ohledně autorství budou „téměř nevyhnutelně“ nadále přetrvávat.

Obvinění Oréliena se objevilo na síti X na původně anonymním účtu Balance ton Claude, za nímž, jak se záhy po zveřejnění informace ukázalo, stojí komentátor deníku Le Figaro Samuel Fitoussi. Své počínání vysvětlil mimo jiné obavami, že by jazykové modely mohly nahradit spisovatele z masa a kostí. I on použil program Pangram a prý „devadesát až sto procent každé kapitoly bylo identifikováno jako generované umělou inteligencí“, upřesnil pro Radio-Canada.

„Naznačovat, že jen proto, že autor není běloch, nemáme právo mu vytýkat plagiátorství nebo to, že lhal svým čtenářům, považuji za naprosto absurdní,“ prohlásil Fitoussi také ve stejném rozhovoru. The New York Times si ale nemyslí, že by se od osoby oznamovatele mělo oddělit, že názorově patří ke konzervativním publicistům a je autorem knihy, v níž „ideologickou transformaci“ médií mimo jiné přisuzuje zdůrazňování příběhů černošských postav.

Thélyson Orélien
Zdroj: Facebook/Thélyson Orélien

„Tento román jsem napsal sám. Vychází z mých ran a ran dalších migrantů. Z té rány vyhnanství, z níž se člověk nikdy nevyléčí. Tento román je jejím plodem, je plodem mé práce, je mým dílem,“ reagoval Orélien na zveřejněná obvinění. Připustil, že nástroje AI použil jen „tu a tam“ pro rešerše, například ověření cizích idiomů. Oznámil záměr doložit postupnou práci na rukopisu, od toho ale nakonec upustil.

Přiznal ovšem, že se v minulosti dopustil plagiátorství, na což upozorňovaly po rozborech jeho dosavadních děl média. Neohlášené výpůjčky z cizích knih a novinových článků uznal za „nepřijatelné chyby“ z obdivu k původním autorům textů a žádá, aby byly posuzovány odděleně od jeho posledního románu.

Kniha se dál prodávala, ale kanadský nakladatel zrušil doprovodnou propagaci „v zájmu zajištění autorova blaha“ a nakonec oznámil, že spolupráci s Orélienem ukončil, protože se použití AI prý prokázalo. Externě zadaná analýza prošla metadata.

Nigerijský student přišel o smlouvu za dva miliony dolarů

Zapojení AI do své tvorby museli letos vyvracet i další autoři. Nigerijský doktorand z univerzity v Dallasu Jerry Adedayo Falade měl údajně na dosah smlouvu na dva miliony dolarů (více než 43 milionů korun) za svou debutovou prózu. Krimi o nigerijském „uklízeči mrtvol“, připomínajícím postavu z filmu Pulp Fiction, který přijde do USA studovat chemii, mířila na trh v USA i Velké Británii. Přesvědčivost rukopisu ale dostala trhliny poté, co se zástupcům nakladatelství nepodařilo doložit, že román je kompletně dílem člověka. Nicméně „ať už vznikl jakkoliv, je úžasný“, prohlásili literární agenti podle Publishers Weekly.

Načítání...

Falade použití AI nepřipouští. Obává se, že reakce odráží rasové předsudky v nakladatelském průmyslu. Poukazuje i na to, že nástroje na detekci AI „jsou obecně známé tím, že produkují falešně pozitivní výsledky“. Přičemž dovozuje, že se rysy generovaných textů snadno dají splést s větnou konstrukcí či lyričností a bohatou metaforičností typickými pro jorubštinu, tedy jeho mateřský jazyk.

Fantasy bestseller i virální horor

Prověření více než čtrnácti tisíc e-knih vedlo v létě ke zjištění, že ze šedesáti procent je AI údajně spoluautorkou bestselleru Daggermouth. Autorka temně dystopické romance H. M. Wolfeová se proti takovému tvrzení ohradila, postavil se za ni i nakladatel.

E-knihy prohnali softwarem Pangram výzkumníci z oboru počítačových věd na Stony Brook University. Studie dokonce odhaduje, že v katalogu elektronických knih Amazonu jich dvacet procent vykazuje „podstatný“ podíl AI autorství, z bestsellerů v jednotlivých žánrech pak deset procent. Pokud toto číslo sedí, pak to znamená, že generovaný obsah není levnou výplní, kterou nikdo nekupuje a nečte, ale objevuje se na seznamu nejprodávanějších titulů, jimiž se řídí literární agenti, vydavatelé i čtenáři, poznamenává AI Weekly. Daggermouth je tak podle The Atlantic možná první komerčně úspěšnou knihou napsanou chatbotem.

Romány Mii Ballardové a H. M. Wolfeové údajně napsané pomocí AI
Zdroj: Hachette Australia/Simon & Schuster

I když podobné prvenství se mohlo týkat i hororu Shy Girl. Jedno z největších amerických nakladatelství Hachette Book Group stáhlo na jaře vydání připravovaného románu od tamní autorky Mii Ballardové. Shy Girl se navíc přestala vydávat v Británii, kde už na trhu byla. Ballardová při psaní příběhu dívky s obsedantně-kompulzivní poruchou, která se kvůli finanční tísni stane domácím mazlíčkem bohatého muže, měla příliš spoléhat na umělou inteligenci.

Prozaička vysvětlovala, že nástroje AI použila editorka, kterou si najala, aby prošla knihu vydanou původně samonákladem. Smlouvu s vydavatelstvím Ballardové zajistil virální úspěch knihy na internetu. A právě on-line komunita také stále hlasitěji probírala pochybnosti o autorství, do analýzy se pak pustila média a svůj verdikt zveřejnila i společnost Pangram.

Znaky AI, nebo vzpomínky na Trinidad?

Trinidadskému spisovateli indického původu Jamiru Nazirovi zkazily spekulace o AI fakt, že letos napsal nejlepší povídku v Commonwealthu. I on svou inspiraci zasazuje do dětství, a to na venkov v Trinidadu, kdy vnímal ruch kolem obchodů s rumem, kam přicházeli pěstitelé cukrové třtiny, ale i útrapy rodin kvůli závislosti na alkoholu.

Existuje nicméně možnost, že „originální, poetický a hluboce dojemný příběh“, jak ho líčí porota, nevzešel jen z Nazirovy hlavy. Někteří literární kritici a také internetová literární komunita mají za to, že text obsahuje „spoustu zjevných znaků textů vytvořených umělou inteligencí“. Nazir, jinak obchodní konzultant, listu The Observer prozradil, že kvůli chronickým zdravotním problémům nemůže sedět a psát u stolu, takže své myšlenky diktuje telefonu a spoléhá na převod řeči na psaný text.

Pangram ukázal na stopy AI i v povídkách dalších oceněných z Commonwealthu. Magazín Wired jmenuje maltského spisovatele Johna Edwarda DeMicoliho a indickou autorku Sharon Aruparayilovou. Ta celou záležitost sarkasticky nazvala honem na čarodějnice.

Nadace Commonwealthu, udělující cenu, prověřila autory v užším výběru a nic podezřelého neshledala. Přesto přišla po letech o partnerství tradičního literárního periodika Granta, jež se rozhodlo nadále neotiskovat vítězné texty. „Možná porotci nyní udělili cenu za případ plagiátorství umělé inteligence – zatím to nevíme a možná se to nikdy nedozvíme,“ podotkli vydavatelé a vyjádřili tím nejistotu, která literaturu po nástupu AI provází a provázet bude.

Spolehlivost Pangramu

Společnost Pangram tvrdí, že její software rozpoznává texty vytvořené umělou inteligencí s přesností na 99,66 procenta, zatímco lidský text označí za výtvor umělé inteligence pouze v 0,0041 procenta případů.

Vzhledem k tomu, že Pangram nabízí odhalování „chatbotštiny“ univerzitám, školám, nakladatelstvím i právním společnostem, je třeba ověřit, jak spolehlivě dokáže určit rozdíl od lidského myšlení a vyjadřování, píše Bloomberg. S vědomím, že stoprocentní spolehlivost očekávat nikdy nelze.

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory
Tauno Vahter

Starší detektory se potýkaly s nedostatečným odlišením jazykových nuancí, když podle výzkumu Standfordovy univerzity měly tendenci klasifikovat jako dílo AI zejména eseje od studentů, pro něž nebyla angličtina rodným jazykem. On-line magazín Literary Hub varuje právě před spoléháním na neomylnost softwarů, kdy v začarovaném kruhu pátrají po výskytu umělé inteligence právě AI nástroje. Navíc mluvením o „beletrii generované umělou inteligencí“ je na roveň tvůrce staven algoritmus jen napodobující lidské psaní, vadí časopisu.

Džin pochybností vypuštěn

Soudy o AI obsahu vyneseném Pangramem nejsou žádným nezávislým auditem. V jistém smyslu ovšem na detailech nezáleží, důležité je, že džin pochybností, případně možnost někoho poškodit vznesením obvinění, už byl vypuštěn z lahve, podotýká The Observer. Tento drobnohled může mít vliv třeba na začínající literáty, generální ředitelka Nadace Commonwealth Razmi Farooková se obává, že obavy z posuzování a následného dokazování mohou neobjevené talenty zbrzdit v motivaci své texty zveřejnit.

Děkuju za cenu, a mimochodem psát mi pomohla AI, přiznala autorka románu o umělé inteligenci
Spisovatelka Rie Kudanová

Probírané knihy se ve většině řadí k žánrové literatuře (romantasy, horor, krimithriller), u níž je hrozba generovaných textů palčivější, protože staví na šablonovitých postavách a typických zápletkách, zmiňuje The New Yorker. Publicistku a vydavatelku Brooke Warnerovou nepřekvapuje, že nejvíce rezonují AI odhalení právě v žánrových příbězích, protože ty mají širokou čtenářskou základnu, a tedy i víc potenciálních kontrolorů, ať už ve vláknech na redditu, nebo v příspěvcích knižních influencerů.

Zároveň autoři při psaní nejsou omezeni žádnými podmínkami, na otázky autorství tak dochází případně až s rostoucí popularitou. Až čtenářský zájem přivábí tradiční nakladatelství, jak dokládá třeba román Shy Girl. Ten přitom prošel redakčním procesem bez jakéhokoliv podezření, udivuje New York Times.

Ochrana investice

Díky „honu“ na spisovatele používající AI každopádně vzkvétá rozvoj různých detekčních nástrojů. Mezi těmito softwary, modely umělé inteligence a autory, kteří AI využívají, bude probíhat „neustálý technický závod ve zbrojení“, odhaduje The Guardian.

To vše se pravděpodobně promítne do základů nakladatelského odvětví, kde se detekční nástroje stávají běžnou součástí příprav edičních plánů. Označení „napsáno člověkem“ začíná fungovat jako značka „bio“, dodává AI Weekly.

Už nestačí jen číst, AI umožňuje knížkám mluvit
Ilustrační foto

V neposlední řadě jde o peníze. Server Deadline mluví o pronikání umělé inteligence do obchodu s právy ve vydavatelském, filmovém a televizním průmyslu. Ujištění autorů, že kniha je výhradním výsledkem jejich talentu, nemá takový význam jako možná nedostatečná ochrana investice kupujících. Obsah čistě generovaný AI je v zásadě volným dílem. Nemluvě o stále opakovaném problému, že takto vytvořený text vznikal na základě tréninkových dat z mnoha jiných děl, minimálně zčásti naopak autorským právem chráněných.

Přiznat AI, nebo radši ne?

Pokud odhlédneme od obchodních záležitostí, otázkou nadále – a nejen v literatuře – zůstává, co je ještě vkusné využití AI, a co už ne. A zda se k psaní s pomocí AI budou chtít literáti vůbec přiznávat. Jihoafrická autorka Coral Hartová se svěřila, že si vysloužila výhrůžky smrtí a tisíce jednohvězdičkových recenzí poté, co o ní NYT uveřejnil článek. Vydává totiž ročně desítky romancí, které pod různými pseudonymy chrlí díky jazykovým modelům. Nemyslí si, že by ona ani její kolegové chtěli být ohledně způsobu své tvorby transparentní, dokud potrvá – i ona použila ten výraz – hon na čarodějnice.

U žánrů, nahlížených mnohými zástupci literatury jako braková produkce, by větší podíl AI snad ani tak vadit nemusel, nadhazují články k tématu napříč médii. Ale co autoři vyzdvihovaní různými cenami? Za lakmusový papírek této diskuse posloužilo nedávné přiznání polské nobelistky Olgy Tokarczukové, že své nápady často konzultuje s chatovacím modelem. Nesetkala se zrovna s pochopením.

„Zlato, jak to rozvinout?“ Polská nobelistka překvapila přiznáním, že se radí s AI
Olga Tokarczuková

Výběr redakce

V hlavním městě asi vznikne koalice STAN, SPOLU a Prahy sobě, naznačil Hlaváček

V hlavním městě asi vznikne koalice STAN, SPOLU a Prahy sobě, naznačil Hlaváček

11:11Aktualizovánopřed 7 mminutami
Laureátem letošní Sacharovovy ceny je Mezinárodní trestní soud

Laureátem letošní Sacharovovy ceny je Mezinárodní trestní soud

12:03Aktualizovánopřed 27 mminutami
Poslanci se vrátili k debatě o státním rozpočtu na příští rok

ŽivěPoslanci se vrátili k debatě o státním rozpočtu na příští rok

03:59Aktualizovánopřed 30 mminutami
STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

10:16Aktualizovánopřed 46 mminutami
Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

Česko porušilo právo EU tím, že umožňuje výslech podezřelých bez obhájce

11:12Aktualizovánopřed 57 mminutami
Odbory odmítají zmrazení mezd ve Škodě Auto, firma odkázala na kolektivní smlouvu

Odbory odmítají zmrazení mezd ve Škodě Auto, firma odkázala na kolektivní smlouvu

před 1 hhodinou
Rusko provedlo údery na Kyjev, úřady hlásí mrtvého a řadu zraněných

Rusko provedlo údery na Kyjev, úřady hlásí mrtvého a řadu zraněných

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Investice do aquaponických farem byly dle policie podvod, škoda je dvě miliardy

Investice do aquaponických farem byly dle policie podvod, škoda je dvě miliardy

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Kultura

Hon na čarodějnice? Nástroje AI hledají spisovatele, kterým pomohla AI

Kanaďan Thélyson Orélien, Zimbabwan Simbarashe Kundizeza, Američanka H. M. Wolfeová. Všichni tito spisovatelé mají jedno společné: čelí nařčení, že program na rozpoznání AI textů označil jejich beletristická díla jako napsaná pomocí umělé inteligence. Některé z nich obvinění ze spolupráce s umělou inteligencí stálo možnost získat prestižní literární ceny nebo milionové smlouvy s nakladateli. Množství příkladů dosvědčuje rostoucí nejistotu ohledně autorství, s níž se literatura bude muset vypořádat.
před 49 mminutami

VideoFilmové premiéry: Kluci to vidí jinak než holky, Generál Golian či Rozum a cit

Do kin vstupuje letošní festivalový hit Napořád sledující berlínskou rodinu, kterou zasáhne tragédie a která odjíždí truchlit na Tenerife. David Ondříček novou komedií Kluci to vidí jinak než holky odkazuje mimo jiné ke svým Samotářům. Další adaptace se dočkal román Jane Austenové Rozum a cit. A slovensko-české historické drama Generál Golian vypráví příběh velitele Slovenského národního povstání a jeho manželky.
před 2 hhodinami

Klempíř poslal mimořádnou kontrolu na některá nezávislá divadla, uvádí Radiožurnál

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před dvěma týdny rozhodl podle Radiožurnálu o mimořádných kontrolách u čtyř členů Asociace nezávislých divadel. Člen rady asociace Jakub Vedral to považuje za odvetu za to, že asociace kritizovala kroky ministerstva. Klempíř potvrdil, že kontroly nařídil, zdůvodnil je ale pochybnostmi ohledně oprávněnosti vykázaných nákladů. Se zmíněnou kritikou podle něj nesouvisí. Napsal to server iRozhlas.
před 3 hhodinami

Třikrát Mucha. Brněnské Národní propojilo epopej, zpěvačku a boudu

Zpěvačka Nikola Mucha, Slovanská epopej Alfonse Muchy a Muchova bouda s rychlým občerstvením. Tuto trojici jihomoravských atributů můžou diváci vidět v nové komedii Národního divadla Brno s příznačným názvem Mucha, Mucha, Mucha. Premiéru má v pátek na scéně divadla Reduta.
před 20 hhodinami

Padesát milionů za Koperníka. Kdysi zakázanou knihu koupil neznámý sběratel

V přepočtu skoro padesát milionů korun investoval neznámý kupec do prvního vydání přelomového díla Mikuláše Koperníka. Aukční síň Sotheby's vydražila 20. října i dalších 155 knih věhlasných středověkých i novověkých astronomů, matematiků a fyziků, včetně Isaaca Newtona, Galilea Galileiho nebo Tychona Braha. V původním nákladu kdysi vydali nižší stovky knih, dochoval se jich ale jen zlomek – proto mají dnes takovou cenu.
včera v 09:34

Na členství v komisi pro výběr šéfa Národní galerie rezignovali dva členové

Fotograf Lukáš Jasanský a jeho žena, grafička a ilustrátorka Lenka Jasanská rezignovali minulý týden na členství v komisi ministerstva kultury pro výběr nového generálního ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jejich odstoupení respektuje. Další postup zváží, členy komise vybíral osobně a za výběrem si stojí.
20. 10. 2026

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Série krádeží v muzeích ve Francii a Španělsku vyvolala otázky ohledně zabezpečení cenných uměleckých děl. Odborníci upozorňují, že samotné kamery ani moderní technologie jejich ochranu nezaručí. Muzea navíc často sídlí v historických budovách, které nejsou na současné bezpečnostní hrozby připravené, a náklady na účinnější zabezpečení mohou dosahovat desítek tisíc eur za jediný obraz.
19. 10. 2026

VideoV poezii na albu Fru Fru se najde každý muž s testosteronem

Skupina Fru Fru po třinácti letech vydala nové album. Na nahrávce s názvem Gramofonová deska zhudebnila verše Vítězslava Nezvala, Jana Skácela, Františka Ladislava Čelakovského nebo Alexandra Sergejeviče Puškina. Poezie přitom nebyla původním záměrem. „Hledal jsem zajímavá témata a zjistil jsem, že je už všechny napsali dobří básníci před sto lety,“ vysvětlil frontman Václav Bartoš. „Většina věcí je o lásce a o takovém pocitu, že jsem součástí něčeho, o čem dávno vím, ale přitom jsem nebyl schopný to napsat,“ dodal. „Každý muž, který má trošku testosteronu, se v tom vidí,“ míní.
19. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

před 20 hhodinami
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

před 22 hhodinami
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026