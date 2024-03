Umělé inteligence jsou skrytě rasistické. V experimentu odsoudily k smrti více Afroameričanů

Umělé inteligence stále více pronikají do oblasti práva. Zejména u anglosaského zvykového práva využívaného v USA a Velké Británii je to poměrně logické – je totiž založené na obrovském množství procesů a rozsudků z minulosti, v nichž se hledají precedenty pro současný případ. A to znamená obrovské množství dat v podobě slov, přičemž právě umělé inteligence se ke třídění takových údajů skvěle hodí. Nemohou mít v sobě ale AI nějaké předsudky, které vznikly už během jejich výcviku a mohly by ovlivňovat jejich schopnost být nezávislé?

Právě to nyní zkoumali vědci, kteří se pokusili zjistit, jestli velké jazykové modely netrpí předsudky vůči Afroameričanům. Výzkumníky zajímala jedna konkrétní věc – možné předsudky vůči tomu, jak Afroameričani komunikují, a to rovnou v několika rovinách.

Vědci zadali umělým inteligencím, aby hledaly vhodné osoby pro určité pracovní pozice. Stroje nedostaly informace o rase uchazečů, ale text žádosti mohl být v klasické americké angličtině, anebo v takzvané afroamerické angličtině – tedy psaný výrazovými prostředky, které využívá častěji právě americká černošská menšina.