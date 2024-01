Děkuju za cenu, a mimochodem psát mi pomohla AI, přiznala autorka románu o umělé inteligenci

Letošní ročník Akutagawovy ceny ukázal, že současnost v otázkách možného plagiátorství předkládá nové problémy. Vítězný román The Tokyo Tower of Sympathy vtahuje čtenáře do futuristické vize Japonska, kde se umělá inteligence stala ústřední součástí každodenního života. Děj se soustředí na architektku, která naráží na nesouhlas společnosti při navrhování komfortní výškové věznice.

„Při psaní této knihy jsem aktivně využívala generativní umělou inteligenci, jako je ChatGPT,“ přiznala totiž autorka Rie Kudanová. Odhadla, že zhruba z pěti procent doslovně cituje vygenerovaný text. ChatuGPT se prý ráda svěřuje s myšlenkami, o nichž „nemůže mluvit s nikým jiným“, a některé z odpovědí inspirovaly dialogy použité v knize.

Podle francouzského deníku Libération Rie Kudanová později míru spoluautorství AI upřesnila. Umělou inteligencí mají být generovány jen pasáže, kdy AI vstupuje do příběhu jako svého druhu postava a mluví sama za sebe.

Organizátoři cen se oficiálně nevyjádřili, nicméně jeden z porotců, romanopisec Keiichiro Hirano uvedl, že „došlo k nedorozumění“. V použití umělé inteligence v případě oceněné knihy nevidí problém, protože AI v příběhu hraje svou vlastní roli. Podle vyjádření jiného, nejmenovaného člena poroty pro list Libération ze stejného důvodu ani „není co komentovat“.

Soutěž mezi lidmi, nebo mezi AI?

Někteří japonští čtenáři ale s takovým názorem nesouhlasí. Na sociální síti X – kde mimochodem příspěvky často píší boty využívající AI – se vyrojily stovky komentářů, zatímco při minulém vyhlášení ceny projevily zájem pouhé desítky, všímá si The Japan Times.

„Pokud jsou předmětem hodnocení díla vytvořená umělou inteligencí, pak by to od teď, s dalším vývojem umělé inteligence, znamenalo, že dílo téměř celé vytvořené umělou inteligencí bude také v pořádku, ne?“ formuloval možný problém jeden z uživatelů. „V takovém případě by už nešlo o soutěž mezi lidmi, ale o souboj mezi AI. Bylo by to v pořádku, když je umělá inteligence zakázána v šachových turnajích a zápasech ve hře go?“

Jiní naopak v přiznaném spoluautorství umělé inteligence vítají další příspěvek do nevyhnutelné debaty o spojení literatury a technologie. Třiatřicetiletá Ria Kudanová se podle všeho ani v další tvorbě pomoci ChatuGPT nemíní vzdát. Uvedla, že s umělou inteligencí chce udržovat „dobrý vztah“, neboť jí pomohla uvolnit její tvůrčí potenciál.

Příběh i spam za pár hodin

Chat GPT byl spuštěn v roce 2022, text na požádání dovede vychrlit během několika sekund, což znepokojuje všechny napříč tvůrčími odvětvími. Stovky e-knih vytvořených s výraznou pomocí AI jsou už součástí nabídky Amazonu, od návodů týkajících se umělé inteligence po básnické sbírky. Jejich publikování umožňuje platforma Kindle Direct Publishing určená samovydavatelům.

Média zveřejnila mnohé konkrétní příběhy rychlokvašné spisovatelské dráhy. AI napomohla splnit si sen napsat knihu třeba prodavači Brettu Schicklerovi z Rochestru. Po zadání příkazu pro ChatGPT, aby vytvořil „příběh o otci, který učí svého syna finanční gramotnosti“, dal dohromady během pár hodin ilustrovanou dětskou e-knihu o veverčákovi, jeho lesních přátelích a nálezu zlaté mince.

Roryho Cellan-Jonese, britského novináře zaměřujícího se na technologie, zaskočila autorská zdatnost AI nemile, když na Amazonu objevil svůj životopis, aniž by jakýkoliv napsal nebo autorizoval. Ještě větší ironií bylo, že algoritmus Cellan-Jonesovi tyto memoáry, které označil za „čirou fantazii“, doporučil – na rozdíl od jeho vlastní knihy, na níž „dlouho a tvrdě dřel“.

Využití AI je živnou půdou pro různé knižní spamy. Na internetu lze najít četné návody, jak pomocí umělé inteligence vytvořit knihu za pár chvil. Inspirací podobných pokusů je i vidina rychlého zbohatnutí, pokud se s minimálním množstvím námahy podaří bestseller.

Vyřešte autorská práva, žádají literáti

Mary Rasenbergerová z Authors Guild, největší americké profesionální organizace spisovatelů, mluví o variantě takzvaného ghostwritingu, tedy psaní pro jiné bez uvedení svého autorství.

V literatuře nejde o nic nového, nicméně AI by podle Rasenbergerové mohla z psaní knih udělat zautomatizované řemeslo a z něj zboží. „Je třeba, aby autoři a platformy transparentně informovali o tom, jak tyto knihy vznikají, jinak skončíte s množstvím nekvalitních knih,“ uvedla v souvislosti s texty publikovanými na Amazonu.

Že levné kopie recyklované algoritmy sníží význam původní autorské tvorby, patří k častým námitkám vůči zapojení AI do literární tvorby. Literáti se takové konkurenci brání. Například Salman Rushdie označil text vygenerovaný umělou inteligencí v jeho vlastním stylu za „odpad“.