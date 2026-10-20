Na členství v komisi pro výběr šéfa Národní galerie rezignovali dva členové


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Fotograf Lukáš Jasanský a jeho žena, grafička a ilustrátorka Lenka Jasanská rezignovali minulý týden na členství v komisi ministerstva kultury pro výběr nového generálního ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jejich odstoupení respektuje. Další postup zváží, členy komise vybíral osobně a za výběrem si stojí.

„Bylo to minulý týden, myslím ve čtvrtek 15. října, a to po zvážení všech okolností,“ uvedla Jasanská bez bližších podrobností. Složení komise se zahraničními a českými členy oznámilo ministerstvo kultury ve středu 14. října. Do čela ministr kultury jmenoval svého náměstka Adama Kociána (Motoristé).

Dva dny poté složení kritizovala Uměleckohistorická společnost kvůli vazbám významného počtu členů komise přímo na umělecký trh. U jiných společnosti chybělo působení ve veřejně zřizovaných kulturních institucích. Postrádala také zástupce akademické sféry s výjimkou doyena českých historiků umění Jaromíra Zeminy.

„Složení komise se jeví natolik nestandardní, že překračuje veškeré myslitelné meze,“ uvedla společnost. Vyzvala Klempíře, aby ustavil komisi, v níž „budou převažovat respektovaní odborníci a odbornice, orientující se v problematice řízení velkého muzea umění, a to bez jakéhokoli stínu podezření ze zaujatosti“.

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

„Rozhodnutí dvou členů odstoupit respektuji. Další postup zvážím. Ale nechci, aby o budoucnosti NGP rozhodovalo to, kdo na koho vyvine větší tlak,“ uvedl Klempíř. Připustil, že ho překvapilo, co se během jediného týdne strhlo. Členy komise vybral osobně a za rozhodnutím si stojí. „Oslovili jsme mezinárodně respektované osobnosti ve svých oborech. Jejich jména jsme zveřejnili právě proto, že nám minule byla vytýkána malá otevřenost,“ podotkl ministr.

Vnuk Muchy i ředitelé z Vídně a Paříže

Kvůli Kociánovu přirovnání památkářů k mafii čelil Klempíř minulý týden ve sněmovně interpelaci poslance Františka Talíře (KDU-ČSL). Výrok Kocián pronesl na předvolebním mítinku v Teplicích, Klempíř ho však v odpovědi na interpelaci označil za vtip.

Ve výběrové komisi z jeho rozhodnutí mají vedle předsedy Kociána a historika umění Zeminy usednout vnuk malíře Alfonse Muchy John Mucha, ředitel Muzea Prahy Ivo Macek, historik architektury a expert na architekta Adolfa Loose Burkhardt Rukschcio a také předseda odborové organizace Národní galerie Jan Vojtíšek. Už dříve mezi členy komise ministerstvo jmenovalo ředitele Muzea Leopoldových ve Vídni Hanse-Petera Wipplingera, dlouholetého ředitele pařížské Galerie Louis Carré & Cie Patricka Bongerse, hudebníka, výtvarníka a pedagoga Vladimíra Franze a znalkyni umění Agnes Hussleinovou-Arcovou.

Výběrové řízení je po odvolání bývalé ředitelky NGP Alicji Knastové letos druhé, první Klempíř zrušil začátkem července. Od odvolání Knastové letos v březnu stojí v čele Národní galerie Praha šéfka její Sbírky starého umění Olga Kotková, která se účastnila už prvního výběrového řízení. I to provázely pochybnosti.

Klempíř zrušil výběrové řízení na ředitele Národní galerie
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

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