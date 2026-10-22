Život i dobu Anny Jagellonské přibližuje portrét z mládí i zápisník manžela


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, NGP

Nástup Habsburků na český trůn před pěti sty lety připomíná Národní galerie Praha výstavou o Anně Jagellonské. Římskou, českou a uherskou královnu období renesance představuje jako ženu, která stála „na prahu nové doby“ a v centru tehdejších změn. K důležité roli, již sehrála při formování habsburské monarchie, přispěly i její mecenášské a sběratelské aktivity.

Jagellonská princezna Anna (1503–1547) svému manželovi Ferdinandu I. a tím i habsburskému rodu otevřela cestu k české a uherské koruně. Dochovaná korespondence odhaluje Annu jako citlivou ženu reagující na události kolem ní, která doprovázela svého manžela při výkonu vlády, včetně náročných cest napříč Evropou, což nebývalo zvykem. A podle svých možností zasahovala do politických a správních záležitostí ovládaných zemí. K důležitosti její role při formování habsburské monarchie přispěly i její mecenášské a sběratelské aktivity.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Anna Jagellonská nebyla jen svědkyní velkých historických změn, ale také jejich aktivní účastnicí. Dochované prameny ji představují jako vzdělanou, cílevědomou, ale také sociálně cítící ženu. Veřejnost se tak spolu s Annou může stát svědkem proměny společnosti, politiky i kultury v době, kdy se formovala nová podoba střední Evropy,“ říká kurátorka výstavy Jaroslava Hausenblasová z Ústavu historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Výstava vedle života královny Anny sleduje rovněž proměnu Evropy v první polovině šestnáctého století. Do něj se promítá rozvoj renesanční kultury, náboženské proměny Evropy nebo osmanská hrozba, vrcholící bitvou u Moháče roku 1526, kde zahynul Ludvík Jagellonský, bratr Anny. Zemřel bez právoplatného dědice, Habsburkové tedy mohli uplatňovat nárok na uherský a český trůn.

Smrt českého krále i další turecká expanze. Bitva u Moháče zásadně ovlivnila dějiny
Vyobrazení bitvy u Moháče vyhotovené Johannem Schreierem jako součást kroniky napsané okolo roku 1555

Dvě stě exponátů

To vše přiblíží na dvě stě exponátů zahrnujících obrazy, sochy, dopisy i dokumenty. K nejvýznamnějším patří portrét mladé Anny Jagellonské od Hanse Malera. „Je to jeden z těch mála portrétů, které Ferdinand mohl vidět. Potkali se až na svatbě, takže se znali jen z takových obrazů,“ podotýká kurátorka Blanka Kubíková.

Donedávna byla považována za ztracenou mramorová busta Markéty Rakouské od nizozemského renesančního sochaře Conrata Meita, kterou si návštěvníci také mohou prohlédnout. Stejně jako osobní zápisník a pečetní prsten Ferdinanda I. nebo podobizny dětí od Jakoba Seiseneggera, potomků měli Anna a Ferdinand celkem patnáct. „Byť se věnovali svým dětem víc, než bylo tehdy obvyklé, byl tu celý aparát, který pečoval o jejich běžný život i výchovu,“ podotkla Kubíková.

Podobizny dětí Ferdinanda I. a Anny Jagellonské
Zdroj: ČTK/Roman Vondrouš

K českým reáliím odkazuje rekonstrukce monumentálního Pražského oltáře od Lucase Cranacha staršího, jedno z vrcholných uměleckých děl jagellonské a raně habsburské doby vzniklo původně pro katedrálu svatého Víta.

Přímo pro výstavu byla zhotovena digitální rekonstrukce podoby Pražského hradu z let, kdy jej obývala Anna Jagellonská. Zmenšený model umožní prohlédnout si královský letohrádek. „Je to jedna z nejvýznamnějších renesančních staveb v severní Evropě,“ doplnila Kubíková. Královna se dokončení nedožila.

Stolní hodiny z roku 1527 od pražského mistra Jakuba Čecha (z výstavy Anna Jagellonská v Národní galerii Praha)
Zdroj: Národní galerie Praha

Videoprojekce pak ukazuje další architektonické stopy z dob Ferdinanda I. Habsburského, jako je samotná zahrada nebo výstavba Prašného mostu. Více nestihl, protože v roce 1541 Prahu postihl ničivý požár, takže pak bylo třeba věci spíše opravovat než stavět nové. Ve Valdštejnské jízdárně, kde se výstava koná, je vůbec poprvé v Česku vystaveno druhé nejstarší známé vyobrazení Prahy zachycující město právě ještě před tímto požárem.

Stolní hodiny z roku 1527 od pražského mistra Jakuba Čecha zase patří k nejstarším dochovaným datovaným a signovaným hodinám svého druhu. Atmosféru doby dokreslují turecká zbroj pro koně, zbraně a grafiky připomínající střety s Osmanskou říší, renesanční hudba, archeologické nálezy z Pražského hradu i předměty přibližující běžný život královny.

Hrad vystaví korunovační klenoty a připomene Habsburky na českém trůně
Výstava korunovačních klenotů na Pražském hradě (ilustrační foto)

Výběr redakce

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

11:11Aktualizovánopřed 13 mminutami
Interpelace na premiéra

ŽivěInterpelace na premiéra

03:59Aktualizovánopřed 49 mminutami
Německo zadrželo muže podezřelého ze špionáže pro Rusko

Německo zadrželo muže podezřelého ze špionáže pro Rusko

před 1 hhodinou
Francie zakáže „nelegitimní" protesty, řekl Macron

Francie zakáže „nelegitimní" protesty, řekl Macron

13:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

09:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Za vyvezení odpadu do Česka padl v Německu trest 4,5 roku vězení

Za vyvezení odpadu do Česka padl v Německu trest 4,5 roku vězení

13:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Laureátem letošní Sacharovovy ceny je Mezinárodní trestní soud

Laureátem letošní Sacharovovy ceny je Mezinárodní trestní soud

12:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

10:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Život i dobu Anny Jagellonské přibližuje portrét z mládí i zápisník manžela

Nástup Habsburků na český trůn před pěti sty lety připomíná Národní galerie Praha výstavou o Anně Jagellonské. Římskou, českou a uherskou královnu období renesance představuje jako ženu, která stála „na prahu nové doby“ a v centru tehdejších změn. K důležité roli, již sehrála při formování habsburské monarchie, přispěly i její mecenášské a sběratelské aktivity.
před 1 hhodinou

Hon na čarodějnice? Nástroje AI hledají spisovatele, kterým pomohla AI

Kanaďan Thélyson Orélien, Zimbabwan Simbarashe Kundizeza, Američanka H. M. Wolfeová. Všichni tito spisovatelé mají jedno společné: čelí nařčení, že program na rozpoznání AI textů označil jejich beletristická díla jako napsaná pomocí umělé inteligence. Některé z nich obvinění ze spolupráce s umělou inteligencí stálo možnost získat prestižní literární ceny nebo milionové smlouvy s nakladateli. Množství příkladů dosvědčuje rostoucí nejistotu ohledně autorství, s níž se literatura bude muset vypořádat.
před 3 hhodinami

VideoFilmové premiéry: Kluci to vidí jinak než holky, Generál Golian či Rozum a cit

Do kin vstupuje letošní festivalový hit Napořád sledující berlínskou rodinu, kterou zasáhne tragédie a která odjíždí truchlit na Tenerife. David Ondříček novou komedií Kluci to vidí jinak než holky odkazuje mimo jiné ke svým Samotářům. Další adaptace se dočkal román Jane Austenové Rozum a cit. A slovensko-české historické drama Generál Golian vypráví příběh velitele Slovenského národního povstání a jeho manželky.
před 5 hhodinami

Klempíř poslal mimořádnou kontrolu na některá nezávislá divadla, uvádí Radiožurnál

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před dvěma týdny rozhodl podle Radiožurnálu o mimořádných kontrolách u čtyř členů Asociace nezávislých divadel. Člen rady asociace Jakub Vedral to považuje za odvetu za to, že asociace kritizovala kroky ministerstva. Klempíř potvrdil, že kontroly nařídil, zdůvodnil je ale pochybnostmi ohledně oprávněnosti vykázaných nákladů. Se zmíněnou kritikou podle něj nesouvisí. Napsal to server iRozhlas.
před 6 hhodinami

Třikrát Mucha. Brněnské Národní propojilo epopej, zpěvačku a boudu

Zpěvačka Nikola Mucha, Slovanská epopej Alfonse Muchy a Muchova bouda s rychlým občerstvením. Tuto trojici jihomoravských atributů můžou diváci vidět v nové komedii Národního divadla Brno s příznačným názvem Mucha, Mucha, Mucha. Premiéru má v pátek na scéně divadla Reduta.
před 23 hhodinami

Padesát milionů za Koperníka. Kdysi zakázanou knihu koupil neznámý sběratel

V přepočtu skoro padesát milionů korun investoval neznámý kupec do prvního vydání přelomového díla Mikuláše Koperníka. Aukční síň Sotheby's vydražila 20. října i dalších 155 knih věhlasných středověkých i novověkých astronomů, matematiků a fyziků, včetně Isaaca Newtona, Galilea Galileiho nebo Tychona Braha. V původním nákladu kdysi vydali nižší stovky knih, dochoval se jich ale jen zlomek – proto mají dnes takovou cenu.
včera v 09:34

Na členství v komisi pro výběr šéfa Národní galerie rezignovali dva členové

Fotograf Lukáš Jasanský a jeho žena, grafička a ilustrátorka Lenka Jasanská rezignovali minulý týden na členství v komisi ministerstva kultury pro výběr nového generálního ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jejich odstoupení respektuje. Další postup zváží, členy komise vybíral osobně a za výběrem si stojí.
20. 10. 2026

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Série krádeží v muzeích ve Francii a Španělsku vyvolala otázky ohledně zabezpečení cenných uměleckých děl. Odborníci upozorňují, že samotné kamery ani moderní technologie jejich ochranu nezaručí. Muzea navíc často sídlí v historických budovách, které nejsou na současné bezpečnostní hrozby připravené, a náklady na účinnější zabezpečení mohou dosahovat desítek tisíc eur za jediný obraz.
19. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

před 1 hhodinou
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

před 23 hhodinami
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

včera v 14:24
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026