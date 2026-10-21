V Praze opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Praze od středy opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem, a to v původní výši cenového stropu 42 korun za kilometr a sedm korun za minutu čekání. Informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Důvodem opatření jsou podle něj stížnosti na vysoké ceny. Úřad původní regulaci od října zrušil s tím, že o tom rozhodlo vedení města. To tehdy popřel primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti) a uvedl, že bude chtít ukončení regulace zvrátit.

„Důvodem pro tuto změnu bylo vyhodnocení dopadů předchozího zrušení cenové regulace taxislužby na území hlavního města Prahy, zejména pak množství stížností zákazníků na účtování nepřiměřeně vysokých cen za přepravu. Samotné působení tržních mechanismů tak nezajišťuje dostatečnou ochranu zákazníků před účtováním nepřiměřeně vysokých cen,“ uvedl Hofman.

Dodal, že opětovné stanovení maximálních cen je odůvodněným opatřením ve veřejném zájmu, které bylo nezbytné přijmout bez zbytečného odkladu. „Proto i po konzultaci s ministerstvem financí byla stanovena účinnost daného opatření už den následující po dni zveřejnění cenového výměru,“ sdělil mluvčí.

Cenová regulace pro alternativní taxislužby typu Uber či Bolt už byla podle informací od magistrátu zrušena ministerstvem financí k začátku loňského roku. Poslední změna cenových stropů pro klasické taxikáře začala v metropoli platit od letošního 1. srpna, kdy se maximální cena za kilometr zvedla z 36 na 42 korun.

Kdo o změnách rozhodl?

Komora taxikářů tehdy označila zvýšení za nedostatečné. Následně magistrát k 30. září cenový výměr, a tím i regulaci, úplně zrušil s odůvodněním, že o tom rozhodlo vedení města.

Pražský magistrát zrušil cenové stropy pro vozy taxislužby s taxametrem
Taxi, ilustrační foto

Náměstek pro dopravu Beránek to tehdy popřel a uvedl, že cenová regulace taxislužby není už téměř dva roky řešena formou politického rozhodnutí nařízením rady, ale pouze opatřením obecné povahy v gesci úřadu, konkrétně odboru daní, poplatků a cen.

Beránek podle svých slov pouze požádal odbor o přípravu podkladů pro další diskusi v městských komisích a výborech, ze které by vzešlo rozhodnutí o cenové regulaci.

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