V Brně začala uzavírka tunelů. Řidiči stojí v kolonách, MHD má zpoždění

V Brně začala uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu, důvodem je jejich technický stav a funkčnost technologií. Omezení se dotknou důležitého spojení mezi dálnicí D1 a městským okruhem, kudy při běžném provozu projedou denně desetitisíce aut. Na objízdných trasách se tvoří kolony. Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části Brna od rána nabírají až půlhodinové zpoždění.
Kolony aut se tvoří v ulicích, které ústí do křižovatky u pisárecké vozovny a do křižovatky u Anthroposu, ale také kolem bohunického kampusu, v Kohoutovicích a Bystrci.
Největší zpoždění nabírají podle webu Dopravního podniku města Brna například trolejbusy 25, 26 a 37 nebo autobusové linky 44 a 52. Silný provoz je podle webu Dopravní info také na D1 a přilehlých komunikacích.
„Policie podle jejího mluvčího našla při ranním monitoringu nedostatky na světelné signalizaci například na některých pisáreckých křižovatkách. Ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi budou pracovat na jejich odstranění. Přesto prosí řidiče o trpělivost a o to, aby nevjížděli do křižovatek těsně před změnou světelné signalizace,“ řekl redaktor Josef Nizner, který dopravní situaci v Brně sleduje.
Práce v tunelech potrvají do 20. listopadu a podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se nedaly už dál odkládat. Silničáři za opravy zaplatí 212 milionů korun. Pisárecký tunel je v provozu od roku 1998, tunelem Hlinky projela auta poprvé o devět let později.
„Cílem oprav je udržet oba tunely v dobrém technickém stavu a zajistit spolehlivý provoz technologických systémů. Součástí prací bude rovněž oprava části vozovky silnice I/23, která prochází Pisáreckým tunelem,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.
Na sociální síti zveřejnilo ŘSD otevřený dopis Brnu, kde se s nadsázkou snaží načasování prací obhájit a vysvětlit. „Milé Brno, musíme si promluvit. Není to tebou, je to námi,“ napsali silničáři. Tunely podle nich sdílí jeden řídicí systém, takže se nedají opravovat ani postupně, ani za částečného provozu.