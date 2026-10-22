Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus s moderním simulačním centrem


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou k výuce využívat studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. Jeho součástí jsou špičkové simulační centrum, kruhová aula, výzkumné laboratoře a menza. Stavba začala v létě roku 2023 a vyšla zhruba na 640 milionů korun. Téměř sedmdesát procent nákladů pokryla státní dotace.

Lékařské fakulta Univerzity Palackého má v nové budově aulu s kapacitou až 380 lidí. „Bez nové budovy by se fakulta už neobešla. Nemohla by naplňovat národní program z roku 2019. Všechny lékařské fakulty se tenkrát zavázaly, že do každého prvního ročníku přijmou o patnáct procent víc studentů,“ vysvětlila redaktorka České televize Petra Klimková. Do prvního ročníku nastupuje podle děkana Milana Koláře díky národnímu programu kolem 270 studentů. Do staré auly už se nevešli, její kapacita je totiž o padesát lidí menší.

Otevření nového kampusu je podle Koláře další významný milník v rozvoji fakulty, která má nyní dostatečné prostorové zázemí na dalších dvacet až třicet let. „Zároveň jde o další krok k cíli, kterým je excelentní zdravotnické centrum evropské úrovně v Olomouci, zahrnující výuku, výzkum a poskytování kvalitní zdravotní péče, jehož součástmi je naše fakulta, fakulta zdravotnických věd a Fakultní nemocnice Olomouc,“ přiblížil Kolář.

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Ilustrační foto

Simulátory věrně napodobují reálné situace

Součástí budovy je také špičkově vybavené simulační centrum. „Simulátory nejsou ve výuce žádnou novinkou, lékařská fakulta už je využívá delší dobu. Nicméně do nové budovy instalovala vybavení s těmi nejmodernějšími technologiemi,“ popsala Klimková, která se ukázek v simulačním centru účastnila.

Na moderních simulátorech, které věrně napodobují reálné klinické situace, si studenti všeobecného lékařství mohou osvojovat praktické dovednosti ještě předtím, než začnou pracovat se skutečnými pacienty. Simulační centrum bude sloužit také studentům zubního lékařství.

Simulační výuku do kampusu soustředila také fakulta zdravotnických věd. „Díky národnímu programu na podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků jsme mohli pořídit nejmodernější simulátory pro výuku všeobecných a dětských sester, porodních asistentek, radiologických asistentů a zdravotnických záchranářů, kterých do prvního ročníku nastupuje 290,“ řekl děkan fakulty Jiří Vévoda.

Čtyři plně vybavené cvičné pokoje simulují skutečný provoz nemocnice včetně intenzivní péče. Vévoda vnímá nové prostory jako první krok k dalšímu rozvoji fakulty.

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Budoucí lékaři

Navyšování kapacit lékařských fakult

„Je to krásný příklad moderní architektury, tak, jak mají vypadat skutečně moderní vysoké školy, včetně zázemí, které se týká například simulační medicíny. To je budoucnost – aby to nebylo jen o nějaké frontální výuce a přednáškách, ale aby reálně měli studenti možnost si vše vyzkoušet na různých trenažérech,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Doplnil, že jde o další krok v souvislosti s navyšováním kapacit lékařských fakult v České republice.

„Nakonec vidíme na datech, že je to v průměru za celou republiku o třicet procent, a je jasné, že tito noví studenti potřebují mít i zázemí,“ doplnil Vojtěch. Dodal, že posledním programem v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví by mělo být navýšení počtu studentů stomatologie, a to minimálně o patnáct procent.

GALERIE
Nový kampus Univerzity Palackého v Olomouci

Červená budova architektonickou dominantou

Budova v Hněvotínské ulici se zároveň stala architektonickou dominantou této části města. Její plášť pokrývají tři tisíce červených plechových trojúhelníků, které tvoří stínicí systém. Díky charakteristickému vzhledu získala budova pojmenování Červená. Za jejím návrhem stojí brněnský ateliér Velehradský.

Na olomoucké lékařské fakultě v současnosti studuje 2100 budoucích lékařek a lékařů, fakultu zdravotnických věd navštěvuje zhruba tisícovka studentů. První studenti absolvovali výuku v nové budově už v září, kdy byl zahájen zkušební provoz.

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