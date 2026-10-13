VideoZástupci koalice a opozice probrali výsledky komunálních i senátních voleb
V Praze se v pondělí poprvé sešla dvě nová nejsilnější politická uskupení – STAN a koalice Spolu, kterou tvoří ODS a TOP 09. Subjekty by měly v zastupitelstvu většinu, diskutují ale o tom, jestli na magistrát nepřiberou třetího partnera. Rodící se koalici oznámili už v sobotu večer v Brně, dohodu chtějí uzavřít všechny zvolené subjekty s výjimkou hnutí ANO. Výsledky víkendových voleb, v nichž voliči kromě nového vedení měst a obcí vybírali také třetinu Senátu, probrali hosté Událostí, komentářů. Pozvání přijali předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá, šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, předseda klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný, šéf poslanců SPD Radim Fiala, místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek a předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami